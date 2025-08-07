En un giro inesperado que ha sorprendido a sus seguidores alrededor del mundo, Tom Holland ha decidido basar su rutina de entrenamiento en los famosos estiramientos de Goku, el icónico personaje de Dragon Ball. Reconocido por su habilidad para realizar acrobacias y por interpretar a uno de los superhéroes más populares del Universo Cinemátográfico de Marvel, el actor británico ha adoptado un enfoque poco convencional para mejorar su rendimiento físico.

Adaptando un clásico a su entrenamiento

Desde que se dio a conocer que Dragon Ball ha influido en el entrenamiento de Holland, los fanáticos de ambas franquicias han quedado asombrados. El actor aplica movimientos inspirados en Goku para ejecutar sus escenas con mayor agilidad y realismo. Además, Holland reveló que esta rutina le permite estar en óptimas condiciones, no solo para sus compromisos como Spider-Man, sino también para los deportes que practica en su tiempo libre.

El vínculo generacional con Dragon Ball

Tom Holland pertenece a una generación que creció viendo anime como Dragon Ball. En un movimiento poco ortodoxo, pero comprensible para quienes comparten su pasión, ha transformado estas influencias infantiles en una herramienta profesional. "Siempre me gustó la forma en que Goku se preparaba para cada combate, su obsesión con la superación personal y cómo siempre buscaba ser mejor", comentó Holland en una entrevista. Al igual que su personaje en pantalla, Holland parece decidido a mejorar su nivel constantemente.

Un régimen de entrenamiento riguroso

Los preparativos de Holland para su papel han incluido entrenamiento CrossFit, donde destaca la rutina llamada "Cindy", y prácticas inspiradas en el mundo del anime. Esta peculiar combinación ha consolidado su lugar en la cultura pop moderna, fusionando íconos de la infancia con el arte escénico. "Aunque parezcan opuestos en pantalla, el anime y los superhéroes del cine comparten ideales de cooperación, amistad y mejora continua", explicó uno de sus entrenadores.

