Los hinchas de Newell’s vuelven esta noche al Coloso del Parque a la búsqueda de la primera victoria de local del equipo de Cristian Fabbiani. El rojinegro recibe al ascendente Central Córdoba de Santiago del Estero sin el debut de Darío Benedetto y con la aparición de Juan Manuel García entre los suplentes, después de estar relegado más de un mes por el entrenador. Será el último juego de local de la lepra previo al clásico con Central de la 6º fecha. La novedad es que se podrá ver por la pantalla de ESPN, además de ESPN Premium.

La lepra se debe despojar de muy mal debut de local ante Banfield. Una derrota que le arrebató cualquier ilusión al hincha, como sucede hace muchos años en el club en cada arranque de temporada. Fabbiani asume hoy la responsabilidad de hacer jugar de otra manera al equipo y para eso deberá equilibrar el armado de la formación y dejar a un lado su claro perfil defensivo.

Pero en la búsqueda de soluciones ofensivas el esperado debut de Benedetto no será esta noche. El delantero se volvió a desgarrar, no jugará el clásico y acumulará así casi dos meses de inactividad por sus problemas físicos. Y es por eso que Fabbiani le pidió perdón a García, el delantero suplente que lo sacó del plantel superior y lo mandó a entrenar en las últimas semanas en forma individual en Bella Vista. García no se quiso ir y ahora que Fabbiani no tiene otra opción lo reintegró a los entrenamientos. El ex Unión vuelve al banco y tendrá muchas chances de ingresar dado que el nivel de Carlos González nunca convenció, más allá de que permanece entre los titulares.

La lepra viene de un flojo partido ante Aldosivi. No le pudo ganar el equipo más débil del grupo ni tampoco lo mereció. Central Córdoba, en cambio, logró en su último partido su primer triunfo del torneo. Se impuso 2 a 1 ante Defensa y Justicia y llega al Coloso con la atención puesta también en el juego del jueves que viene por los octavos de final de Copa Sudamericana.

Newell’s: Espínola; Montero, Lollo, Cuesta, Martino; Orozco, Regiardo, Banega, Herrera; Maroni; González. DT: Cristian Fabbiani.

Central Córdoba (SdE): Aguerre; Martínez, Casemiro, Abascia, Cufré; Galván, Godoy, Juárez, Florentín; Bessozi, Heredia. DT: Omar De Felippe.

Arbitro: Silvio Trucco

Cancha: Coloso del Parque

Hora: 21

TV: ESPN y ESPN Premium