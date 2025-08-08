En un intrigante regreso a la pantalla, Steve Buscemi se une al elenco de personajes excéntricos de Merlina (Wednesday) en su segunda temporada. Dirigida por Tim Burton, Buscemi interpreta a Barry Dort, el nuevo director de la Academia Nevermore, un personaje inspirado en el icónico poeta Edgar Allan Poe. En una entrevista reciente, Buscemi reveló cómo Burton influyó en su actuación al compartirle un objeto preciado, evocando la atmósfera única que caracteriza a la serie.

La profunda inspiración de Poe

El origen del personaje de Barry Dort surgió de un singular regalo de Tim Burton: una figura de acción de Edgar Allan Poe. "Era única", afirmó Buscemi, destacando que no era un artículo nuevo, sino una reliquia "de su colección personal" del director. Esta figura se convirtió en la chispa inicial que dio vida a Dort. Con su característico humor oscuro, Wednesday explora los límites de la identidad y la creatividad, donde la influencia de Poe emergió rápidamente en la construcción del personaje.

Un reencuentro esperado

Esta temporada marca el reencuentro entre Buscemi y Burton tras su colaboración en Big Fish en 2003. La sinergia creativa entre ambos artistas se refleja en su proceso colaborativo. "Es un director que depende mucho de sus actores", comentó Buscemi. La confianza mutua permitió explorar en profundidad a Dort, un personaje que abraza su identidad colectiva de "Outcast" en un mundo que rara vez acepta lo diferente.

La evolución del legado de los Addams

La presencia de Buscemi no solo aporta su propio brillo a Wednesday, sino que también refuerza la continuidad de un estilo narrativo compartido por actor y director. Inspirados tanto por Poe como por la historia de los Addams, ambos se embarcaron en expandir los horizontes góticos de la serie. Con escenas meticulosamente orquestadas, la producción logra equilibrar la ética familiar clásica de la franquicia original con innovaciones contemporáneas. La incorporación de nuevos personajes, junto con la fidelidad a la esencia inicial, ofrece a los espectadores una experiencia renovada y atractiva.

El impacto en la audiencia

Los personajes icónicos de la serie, como Wednesday Addams interpretada por Jenna Ortega, siguen capturando la imaginación del público, y la dinámica artística entre Ortega y Buscemi promete momentos memorables. "Ella es la profesional consumada", declaró Buscemi sobre Ortega, subrayando su destreza para desenvolverse en el universo de Wednesday. Mientras el idealismo entrelazado con el humor sombrío define este proyecto, la serie se erige no solo como celebración de un legado, sino también como testimonio de resiliencia creativa en la televisión.

