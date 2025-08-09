Tras haber sido baleado el mes pasado, falleció Juan Domingo Ramírez, un viejo integrante de Los Monos. Se trata del apodado “Cascarita”, condenado por haber formado parte de la banda y por venta de estupefacientes, quien estaba internado en el Hospital de Emergencias Clamente Álvarez (Heca), desde el 22 de julio.

Ramírez, de 50 años, atendía su kiosco cuando un sospechoso en moto, simulando ser un empleado de una cadetería, golpeó la puerta y lo llamó. Al asomarse, recibió un disparo en el cuello y otro en una mano, publicó este diario por esos días. Hacía un mes había dejado de tener tobillera electrónica por el vencimiento de una condena federal. El soldadito tenía puesto casco y su moto llevaba una caja de delivery. En el lugar del hecho se levantaron ocho vainas servidas calibre 9 mm.

Además de los antecedentes condenatorios, el 14 de enero de 2014 el hombre había sido detenido en Rosario y escapó en menos de 9 horas desde la oficina de la División Judiciales al romperse las esposas y golpear al custodio. Dos policías fueron acusados por facilitar su fuga: uno fue condenado por extorsión y otros por incumplimiento de los deberes de funcionario público. En junio de 2017 Ramírez fue condenado a 3 años y 10 meses de prisión por esa evasión, sentencia que se sumó a su condena anterior.

Su curriculum se completaba en diciembre de 2020 cuando fue detenido por una causa federal que investigaba el comercio de estupefacientes bajo la fiscalía de Claudio Kishimoto. También fue vinculado a un incendio intencional en el que falleció un niño de 6 años en el barrio El Mangrullo.