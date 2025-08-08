Es una mañana nublada en la ciudad de las diagonales pero, cada tanto, por la ventana asoma algún rayo de sol. No resulta difícil encontrar en esta casualidad climática una metáfora que permita hablar de la tormenta que vive la cultura a nivel nacional, y del paraguas que en este contexto ofrece la provincia de Buenos Aires para resguardarse. Si en la provincia hay reparo y sol es porque todavía hay un Estado presente que resiste, produce y acompaña a pesar de los embates de la ultraderecha, y que continúa poniendo en el centro de su programa político la apuesta por construir con el otro. “Este es un tiempo tremendamente difícil para la provincia”, dice la presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintout. No es para menos: el gobierno nacional no ejecutó las líneas de fomento destinadas a la cultura bonaerense, que ascienden a $5.400.000, ni este año ni el anterior. Sin embargo, la presidenta del organismo también explica que, a pesar de esto, la provincia pudo llevar a cabo la cuarta edición de “Vacaciones divertidas”, el programa que acerca espectáculos, talleres y actividades de primer nivel a las infancias de todo el territorio bonaerense.

“Hoy la provincia se está haciendo cargo de lo que el Estado nacional abandona”, explica Saintout. “Por eso pensamos unas Vacaciones a lo largo y ancho del territorio: trabajamos con un diseño artesanal para que en cada distrito existiera al menos una actividad para que los chicos pudieran disfrutar de manera gratuita”. Este trabajo se enmarca en una oración que Florencia repetirá una y otra vez a lo largo de la entrevista: “La cultura es un derecho”. El derecho a disfrutar, a compartir con otros, a disputar la idea de lo posible, a pensar formas de vivir que tengan que ver con lo humano y no con las lógicas mercantilistas de ‘lo útil’. “Creemos que las infancias, que el gobierno nacional ha tomado como enemigo, tienen que poder acceder a lugares en donde encontrarse con otros chicos y pasarla bien, aunque no se vayan de vacaciones. Nos parece importante que esto sea una política pública sostenida en el tiempo, porque el contacto con la cultura forma sujetos más libres, chicos que el día de mañana van a tener herramientas para pensarse y pensar de otra forma el mundo”, explica la presidenta del Instituto.

“Vacaciones divertidas” implicó una articulación con distintos centros culturales, movimientos sociales, la escuela de animación de la ENERC (que hoy se sostiene mayoritariamente con fondos provinciales) y organizaciones políticas y vecinales para que, en cada función, pudieran asistir infancias de los barrios distantes de los grandes centros urbanos. “En el Teatro Argentino se produjo ‘Pedro y el lobo’, y la sala Ginastera estuvo llena en todas las funciones, pero no solo con chicos del centro de la ciudad de La Plata: nos importó que también pudieran acceder al espectáculo los chicos que están en los barrios más alejados, y eso se logró”, señala Saintout.

El proyecto también involucra al mundo del trabajo. Cuando se habla de ‘producir’ un espectáculo, se habla de crearlo desde sus cimientos. “Pedro y el lobo” se produjo musical y artísticamente, y además se creó de forma íntegra la escenografía y el vestuario de todo el elenco. “Hasta el botón de los zapatos se hace en el Teatro, porque es un teatro-taller”, explica la presidenta del organismo. Que el Teatro Argentino (que estuvo en total estado de abandono durante la gestión Vidal) sea un teatro-taller implica que no solo alberga y da trabajo a la orquesta, el coro y el cuerpo de ballet, sino que también tiene un piso entero dedicado al armado de escenografía y vestuario, donde carpinteros, pintores, escenógrafas, costureros, vestuaristas y especialistas en bordado dan vida al universo visual de cada una de las historias que suben al escenario. Además, Vacaciones divertidas contempla en todas sus ediciones la creación de trabajo en suelo bonaerense. Por cada escenario que se monta para producir un espectáculo, el Instituto plantea dos condiciones: por un lado, que haya diversidad de género y, por el otro, que haya artistas y trabajadores de la provincia. “Nos interesa que en un municipio puedan pedir a algún artista que venga de otro lugar, pero que tengan también la responsabilidad de contratar a alguien del partido, que también esté en el escenario. Hay marcos legislativos para esto, pero fundamentalmente tiene que haber una transformación en los públicos. Es importante que los públicos puedan exigirlo”, dice.

Pensar en construir públicos capaces de exigir equidad y trabajo nacional y regional implica, necesariamente, dar una disputa a los intereses que tradicionalmente buscaron instalar un discurso hegemónico y uniforme sobre la realidad. En este sentido, Saintout comprende que pensar la cultura (y pensar una política cultural) es adentrarse en una disputa por el sentido. “Hay un poder que sistemáticamente busca negar una mirada sobre el mundo”, explica. “La cultura no la hace el Estado, la cultura la hacen los pueblos, pero el Estado es quien debe encargarse de incluir y poner en conversación a las expresiones negadas por la cultura dominante”, reflexiona. Frente a la pregunta de por qué el gobierno de Milei parece haberle declarado la guerra a la cultura, y en particular a la cultura comunitaria, Saintout puntualiza: “En cultura, para producir, se necesita de un otro. El corazón de la cultura está en el encuentro con el otro, y por eso quieren destruirla: porque para aplicar este plan económico —este proyecto de miseria planificada para las mayorías, como diría Walsh— es necesario romper el tejido social. El plan del gobierno nacional tiene continuidad con el de la dictadura, y ambos comparten un mismo proyecto cultural: destruir el corazón de la cultura, que es la comunidad, para fragmentar la sociedad y reducirla a un ‘sálvese quien pueda’. No hay manera de aplicar este plan económico si existe una comunidad fuerte, capaz de resistirlo”, afirma.

Sorprende cómo el Instituto Cultural logra acercar propuestas a todos los rincones de la provincia. Al ser consultada sobre este punto, Saintout explica que, desde su creación en diciembre del 2021, una gran ayuda para abarcar el territorio fueron las redes que la cultura naturalmente establece para subsistir. “Cuando empezamos a trabajar nos encontramos con un desafío: no había registros por parte de los gobiernos anteriores. No se sabía cuántos centros culturales había en la provincia, cuántas salas de teatro independiente… ¿Cómo hacés para llegar si no hay un contacto establecido? Bueno, salimos a construirlo. Salimos a recorrer la provincia, porque tenemos en claro que ninguna política pública popular se construye desde atrás de un escritorio, sino que se hace en los distritos, con la gente, en los barrios, y tendiendo lazos con la comunidad”, explica.

“El que cree que todo sucede en Capital Federal está muy equivocado”, dice mientras toma un mate. “Muchos de los artistas más importantes de este país son y han sido bonaerenses. Tenemos el cuarenta por ciento de la población, contamos con artistas reconocidos en el mundo que ni los mismos bonaerenses sabían que eran de la provincia. Ahí hubo un gran trabajo: apostar a valorizar la identidad y el orgullo de ser bonaerense. Eso fue algo que Axel (Kicillof) tuvo muy presente desde el primer momento”, explica. Al preguntarle si hay alguna expresión artística del territorio que la conmueva en particular, Florencia piensa un momento y dice: “A mí me emociona lo que sucede en los lugares inesperados de la cultura. Me conmueven las orquestas de pibes y pibas en los barrios, como la Orquesta Escuela de Berisso, donde trabajan juntos desde el que recién empieza hasta el que lleva años tocando. Lo mismo con los coros, que en la provincia hay un montón, y con el carnaval, para el que creamos el programa “Carnaval es cultura” como forma de reivindicar una expresión tantas veces hostigada o prohibida. Nunca había participado de uno, y cuando vi cómo se borda un traje y el orgullo que hay detrás, entendí: nuestra cultura comunitaria tiene mucho trabajo, mucho deseo y mucho amor”.

A pesar de la tormenta, el Instituto Cultural tiene varios proyectos para lo que resta del año. Entre los más próximos se destacan la tercera edición del Festival Internacional de Cine de la Provincia de Buenos Aires (FICPBA), en octubre, que ya cuenta con más de mil películas inscriptas; el Festival Bonaerense de Poesía, cuya fecha exacta está por definirse y que este año también celebrará su tercera edición; y el Encuentro Provincial de Bibliotecas Populares. “Para pensar el futuro en este contexto de incertidumbre, me parece importante recordar algo que plantea la antropóloga y poeta Margaret Mead: quizás la respuesta esté en volver la mirada hacia nuestra historia y nuestra identidad. Si queremos un futuro distinto, debemos preguntarnos qué hicimos en esos momentos en los que fuimos verdaderamente revolucionarios, qué decisiones y formas de organización nos permitieron transformar la realidad. Porque esta realidad solo se cambia en la calle, con la organización y con el voto en las urnas”, concluye la presidenta del organismo.