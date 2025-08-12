Los restos humanos encontrados el pasado 16 de marzo en dos contenedores de residuos en inmediaciones de 3 de Febrero y Maipú corresponden a un hombre de entre 30 y 40 años. Así lo informó este lunes el Ministerio Público de la Acusación tras recibir los resultados de las medidas que había solicitado la fiscal Marisol Fabbro, a cargo de la investigación. Las novedades cambian un poco el escenario planteado al comienzo del caso, donde se suponía que el cuerpo era de una persona de avanzada edad, hipótesis basada en el secuestro de una dentadura postiza junto a papeles manchados con sangre que estaban en un contenedor ubicado a pocos metros del lugar donde estaban los restos humanos.
Este es un contenido original realizado por nuestra redacción. Sabemos que valorás la información rigurosa, con una mirada que va más allá de los datos y del bombardeo cotidiano.
Hace 38 años Página|12 asumió un compromiso con el periodismo, lo sostiene y cuenta con vos para renovarlo cada día.