Si mamá y papá tenían algún cumpleaños o casamiento los findes por la noche, yo me quedaba a dormir en lo de la abuela Elvira y el abuelo Beto. Si también se quedaba Gabriel, lo hacían dormir con la abuela en la cama grande y yo en un colchón en el piso. Mi hermana Lucila, ya preadolescente, se quedaba con las tías Guada o Cristina, a las que yo admiraba por considerarlas muy a la moda.

Después de cenar y de ponerse el camisón, la abuela iba a la habitación de Beto para saludarlo antes de que él se tomara la pastilla para dormir; después agarraba el rosario y, con nosotros ya en la cama, apagaba la luz y comenzaba lo que recuerdo como el primer taller literario de mi vida.

Cierta vez las víboras dieron un gran baile. Invitaron a las ranas y a los sapos, a los flamencos, y a los yacarés y a los pescados. Cada vez nos contaba un cuento, pero yo sólo recuerdo el de los flamencos tontos que se pusieron medias de piel de coral y fueron atacados por las víboras, que les dejaron las patas rojas de dolor, cómo podían ser tan estúpidos.

Cuando presentía que ese cuento estaba por terminar yo le pedía por favor a la abuela que siguiera con otro, cualquiera, el que fuese, pero su respuesta siempre era que ya había que dormir porque al otro día temprano mamá pasaría a buscarnos con algo para el desayuno.

Entonces, con los ojos en el techo, las respiraciones dormidas de mi hermano y las conversaciones sonámbulas de mi abuela, yo lamentaba la torpeza de aquellos flamencos y me encargaba de imaginarles desenlaces felices.

Pasé buena parte de la infancia rezando Padres Nuestros para que mis papás fueran invitados a muchos otros casamientos, ya que por aquella época casarse era algo habitual, pero un día mamá nos dijo contenta que no hacía falta una fiesta, que podía llevarnos a la casa de los abuelos cuando quisiéramos, y así fue.

Cuando cumplí los cinco el abuelo me dijo que su gata grisácea, la Flopi, sabía leer y escribir, que había aprendido antes que yo pero de tan inteligente sólo lo hacía cuando nadie podía verla.

Esta Flopi entendía que todos los niños tenían su proceso de aprendizaje y era por eso, decía el abuelo, que ella le robaba los lentes de lectura y se escondía por la casa con algún libro para que nadie la fuese a descubrir.

Los cuentos de la abuela ya no me importaban, porque ahora toda mi atención estaba puesta en encontrar la forma de sorprender en el acto a la brillante gatita. Pero por momentos me distraía con la tele y las novelas latinoamericanas que miraba la abuela, y entonces el abuelo venía a decirme te la perdiste, no sabés, la agarré justito con el Martín Fierro en la patita, fijate, quedó ahí en la página treinta y uno, y con eso volvía a activarse mi deseo de persecución, que me alejaba del control remoto y de las razones por las que Carlos Roberto del Corazón había decidido engañar a Doña Carmen con la mucama.

Ya la vas a cazar, hijo, me decía el abuelo y yo asentía convencida de que ese día llegaría pronto. Con el tiempo, y después de haber visto sin éxito a Flopi escondida mil veces detrás de cada puerta, debía reconocer que la gata era más inteligente que yo. El abuelo en tanto no dejaba de insistir en decirme hijo, y aunque soy mujer, eso nunca me molestó. Parece que Flopi también es más inteligente que vos, le dije al abuelo cuando al tiempo nos enteramos de que la gata era macho. Te engañó a vos también, le dije, todo este tiempo. Sí, dijo él.

Cuestión que de chica yo me pasaba la tarde con el abuelo para escucharlo recordar cómo había conquistado a la abuela al pedirle casamiento así se ahorraba los kilómetros que tenía que hacer para visitarla, y el susto de su mamá cuando se enteró de que él viajaba a escondidas para competir en torneos de box. Mientras la abuela miraba la novela de la tarde, con el abuelo ordenábamos la gran biblioteca de su habitación: él seleccionaba los recortes de diarios o revistas que consideraba importantes y me los pasaba para que yo, que todavía no aprendía a leer, los mirara antes de guardarlos en una carpeta especial. Por momentos él se perdía hablando de alguno de los libros que alguien le había conseguido, y a todos les ponía un sello: Biblioteca Martínez.

Por aquel entonces al museo del pueblo habían llegado unos huesos de diplodocus, un animal prehistórico, encontrados vaya a saber cuántos metros bajo tierra, y como mi hermano era fanático enfermo de los dinosaurios y en consecuencia yo también, al abuelo, en ese tiempo director del museo, le pareció buena idea tomar algunos y llevarlos a su casa días antes para que los viéramos previo a la exhibición oficial.

Los trajo envueltos en un pañuelo de bolsillo, los puso ante nuestros ojos y nos dejó tocarlos. Y pasó que cuando él se fue a preparar el mate y nos pidió que los lleváramos de vuelta a su habitación para devolverlos al otro día, a mí se me ocurrió guardarme uno en la mochila del jardín.

A un abuelo se le permite todo el cariño y se le brinda toda la información que se le niega a los padres. Todos bien sabemos que el lenguaje de un abuelo es el consentir, y que una complicidad se adquiere en forma tácita tan solo con el nacimiento del nieto.

El problema es que el abuelo no contaba con que su nieta de cinco años estuviese enamorada de un compañero del jardín, también loco por los dinosaurios.

Y pasó que durante unos años, desde sala de cinco y hasta segundo grado, yo estuve enamorada de un chico que se llamaba Pedro. A ninguna otra chica le gustaba porque el lindo del salón era otro, pero él era por lejos el más inteligente del curso.

No era raro, aunque molestaba a las chicas y tenía el pelo largo rubio, igual al de Tarzán. Hablábamos un mismo lenguaje, pero él me veía como una amiga y yo lo amaba en secreto.

Sin entender todavía lo que me pasaba, sí sabía que de alguna forma estaba dispuesta a todo para hacer de aquella amistad una especie de amor, y tras haber robado el hueso lo llevé al jardín con ese único objetivo. Le dije a Pedro que tenía un regalo para él, y a la salida del jardín me invitó a merendar. Me causa gracia recordar que, cuando su mamá se acercó a la mía para preguntarle si podía ir a su casa, mi mamá preguntó quién era la nena. Ni bien llegamos le di a Pedro mi regalo y él no lo podía creer. Una pequeña carta que guardé en la mochila, el mejor abrazo del mundo y varias mariposas en la panza fue lo que me llevé a casa al volver.

Esa noche el abuelo llamó desesperado diciendo que le faltaba un hueso y preguntó si nosotros nos lo habíamos llevado. No, mamá, no, dije con la convicción de un adulto, pero después tuve que decir sí, sí, mamá, sí fui yo, cuando ella le dijo a papá que el abuelo podía ir a la cárcel. Todavía siento la vergüenza que me pica la cara frente a la puerta verde de la casa de mi primer amor.

Mamá intentaba inventar alguna excusa para recuperar el hueso sin exponer al abuelo, por eso de pueblo chico infierno grande, y Pedro puso una cara de decepción que después nos mantuvo alejados un buen tiempo. Lo que se regala no se pide.

No recuerdo cómo reaccionó el abuelo cuando le llevamos el hueso, pero todos los escritores somos grandes mentirosos así que me gusta decir que me retó con una sonrisa cómplice y tierna.

Lo que sí recuerdo es que desde ese entonces hasta hoy Beto me pide que escriba todos los días para ganarle a la muerte. Hay que escribir, hijo, me dice, porque todavía me dice hijo, hay que escribir para no dejarle a la muerte la última palabra.