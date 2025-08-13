Recuerdos surtidos es el título del espectáculo que brindará Cecilia Milone, una de las grandes voces argentinas del tango y el bolero, para una noche que será puro recuerdo y sentimiento. Con más de 30 años de trayectoria artística, Cecilia Milone presenta un show íntimo y vibrante, donde los clásicos de siempre se entrelazan con textos cargados de humor, emoción y nostalgia (A las 21.30, en City Center.)