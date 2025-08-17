Punk de trinchera



Mientras trabajaba como fotógrafo en el ejército inglés –donde se alistó como una extraña forma de rebelión hacia sus padres y una salida de la casa familiar – Wayne Large se convirtió en punk part time los fines de semana. “Vivía una doble vida”, dice el fotógrafo oriundo de Leicester. “En mi tiempo libre, cada fin de semana que podía, me metía de lleno en la escena punk. Iba a casa el viernes, me teñía el pelo de rosa, pasaba el fin de semana en Midlands, Birmingham y Londres tomando fotos, volvía el domingo por la noche y, el lunes por la mañana, me teñía el pelo de castaño otra vez”. De esa forma, inspirado por el legendario fotógrafo de moda David Bailey y en una época en la que el retrato callejero era poco reconocido, dirigió su atención a la emergente escena punk y logró capturar los albores del movimiento en Reino Unido. Por estos días, un nuevo fotolibro titulado Punks 1978-1980 retoma esas felices y tiernas postales que Large capturó en el apogeo del género. El libro sale por el siempre interesante y curioso sello familiar Café Royal Books, famoso por sus delgados y económicos libritos que desarchivan recuerdos a veces rockeros pero siempre retomando la historia social y cultural de Reino Unido. Large cuenta que cuando dejó el ejército le ofrecieron ayuda para conseguir trabajo: directo a ser guardia de seguridad o policía. Pero él dijo: Yo quiero ser fotógrafo. Así logró algunas de las postales más notables y llenas de corazón de su época. “Lo que pasa es que si detengo a alguien en la calle, termino hablando con él. No me gusta fotografiar a la gente sin conocer su historia. Y tampoco soy un fotógrafo tímido. Me encanta estar tanto delante como detrás de la cámara, se la entrego a alguien y digo: ‘Toma, sacate una foto’”.

Ponele huevo



Mitad fiesta campestre, mitad evento de recaudación de fondos para la comunidad, todos los años la Feria Vintage de Swaton, Inglaterra, acoge uno de los eventos deportivos más inusuales del planeta: el Campeonato Mundial de Lanzamiento de Huevos. El evento incluye varias competencias curiosas, como la Ruleta Rusa del Huevo, donde los competidores se turnan para elegir entre huevos duros y crudos y aplastárselos en la frente rogando no quedar enchastrados. Pero la competencia mayor se titula algo así como “Lanzar y atrapar”, que consiste en lanzar huevos crudos a distancias cada vez mayores e intentan atraparlos intactos. El título es codiciado y atrae competidores de élite desde Nueva Zelanda hasta Japón, e incluso algunos profesionales migrados de otros deportes más tradicionales. “Dicen que Lanzar y Atrapar no es un deporte de verdad. ¿Pero qué hay de la jabalina? Es simplemente alguien lanzando un palo puntiagudo por el campo. De hecho, nosotros intentamos atrapar la jabalina”, dice Andy Dunlop, presidente de la Federación Mundial de Lanzamiento de Huevos. De hecho, según algunos expertos, el deporte sería mucho más serio de lo que parece porque exige reflejos agudo y un conocimiento de la física y la coordinación que suele reservarse para los deportes de pelota de alto nivel: hablamos de jugar con una pelota más delicada que la porcelana fina.

Come como cabra



Cuando a la bióloga Rocío Cruces y al ingeniero Victor Faúndez les tocó quedar en medio de los incendios forestales más letales de la década en su Chile natal, constataron asombrados cómo ese infierno expansivo se detenía justo en las puertas de su predio. Es que lo que partió como un curioso proyecto orientado al ecoturismo se transformó en uno que puede salvar vidas. “Fue una prueba de fuego, literalmente”, dijo Cruces al diario español El País. “Quedamos impactados porque no evacuamos ese día, nos quedamos en una zona de seguridad que acondicionamos, con cortafuegos naturales gracias al pastoreo estratégico. La comunidad que estaba a nuestro alrededor, unas 30 familias, se salvaguardaron igual”. Al llamado “pastoreo estratégico”, se lo conoce más coloquialmente como una “brigada de cabras”, en este caso un batallón de 250 ejemplares –con nombres como Besito, Kung Fu o Periodista – que se despliega para prevenir incendios forestales. Lo consiguen simplemente comiendo con la voracidad de cualquier caprino, pero de una forma guiada por los tutores del proyecto que la pareja ha titulado “Buena Cabra”. El asunto es que con este tipo de pastoreo –que ya se utiliza en el mundo, aunque acá la cosa es pionera – las cabras pueden liberar en tiempo récord terrenos de vegetación altamente inflamable y ayudar a que los fuegos no se expandan.

La ciudad de los solteros



Con ayuda de la inteligencia artificial, pero con el corazón puesto en los vibrantes y analógicos “locos años '20”, una nueva exposición en el Museo Carnavalet de París –dedicado a la historia de la ciudad – se propone pintar un retrato de la vida allí hace un siglo, cuando era un centro de artistas, intelectuales, jóvenes solteros y cosmopolitas. La muestra se llama La gente de París 1926-1936 y estará abierta al público desde octubre. Se trata de una apuesta basada en datos censales manuscritos, que se exhibirán junto a noticieros y emisiones de la época, grabaciones de parisinos que recuerdan la vida en la ciudad en esas décadas, y documentos y fotografías nunca antes expuestos al público. “La gente podrá buscar detalles de familiares que vivían en París en ese momento o los nombres de personas que vivían en su edificio hace un siglo”, dijo Valérie Guillaume, directora del Museo. Los conservadores del Carnavalet se basaron en el trabajo del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia que utilizó inteligencia artificial para crear una base de datos de los ocho millones de entradas manuscritas individuales de los censos de 1926, 1931 y 1936. El resultado es una lista casi completa de las personas registradas como residentes en los 80 distritos de París, en un momento en que la población de la ciudad alcanzaba los 2,9 millones de habitantes y estaba compuesta por jóvenes solteros y de muchas nacionalidades diferentes. Tal parece que había muy pocos niños en la ciudad en aquella época. “Es absolutamente fascinante. Por primera vez, podemos nombrar a casi todas las personas registradas como residentes en París durante este período. Nunca se había hecho antes porque es un trabajo enorme; demasiado grande para gestionarlo sin ayuda digital”, declaró Guillaume, porque hasta ahora, el público podía consultar los censos en los archivos de París, pero esto requería una búsqueda manual. La muestra por supuesto incluye entradas de sus notables de época: Picasso, Hemingway, Stein, Fitzgerald, pero también de aquellos desconocidos que ayudaron a convertir la ciudad en un epicentro vibrante. “Es un mosaico de historias de vida diversas en un torbellino de recuerdos y emociones”, dijo la directora.