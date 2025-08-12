Estudiantes de La Plata visitará este miércoles a Cerro Porteño de Paraguay, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El encuentro, que está programado para las 19.00 horas, se llevará a cabo en el Estadio Ueno La Nueva Olla, que tiene capacidad para 45 mil espectadores, y se podrá ver a través de Fox Sports y Disney + y el árbitro designado fue el chileno Piero Maza, mientras que en el VAR estará su compatriota Rodrigo Carvajal.

El equipo de Eduardo Domínguez viene de terminar primero en el dificilísimo Grupo A, por encima de Botafogo de Brasil, que es el último campeón de la Copa Libertadores, Universidad de Chile y Carabobo de Venezuela. Y buscará en Asunción una victoria que lo acerque al objetivo de avanzar a los cuartos de final del certamen, algo que alcanzó por última vez en 2022, cuando fue eliminado por Athletico Paranaense de Brasil.

El conjunto platense llega al encuentro con confianza luego del buen arranque que está teniendo en el Torneo Clausura de la Liga Profesional, donde se ubica segundo en la Zona A con nueve puntos.

Cerro Porteño, dirigido por Diego Martínez, por su parte, pasó con lo justo en el Grupo G, ya que terminó segundo con solo siete puntos.