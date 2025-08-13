Newell’s pone en juego esta noche en Salta la única ilusión que le queda entre manos al hincha a pesar de que recién comienza el segundo semestre del año. Los leprosos disputan ante Atlético Tucumán los octavos de final de Copa Argentina con la expectativa de pasar a cuartos, donde espera Belgrano. Cristian Fabbiani evalúa volver a parar con línea de cinco en el fondo y en este caso crecen las chances del debut del chico Fabián Noguera. En el estadio Padre Ernesto Martearena se venden entradas para los rojinegros hasta las 17.

El partido más importante del año, Newell’s lo juega esta noche. Un equipo golpeado por tantos años de intrascendencia deportiva encontró alguna esperanza de asumir protagonismo con la llegada de Fabbiani y Copa Argentina se presenta como el lugar donde germinan las ilusiones en el parque Independencia.

El rival en los octavos de final es Atlético Tucumán, que viene de eliminar a Boca en el torneo. Y en cuartos espera Belgrano, que viene de dejar en el camino a Independiente. El atractivo para el rojinegro se expande con los grandes de Buenos Aires quedando en el camino. Y por eso Fabbiani no dudó en aceptar que hoy el equipo se juega “una final”.

Pero la trascendencia del partido no le cambiará al técnico su mirada sobre el juego. Porque ayer Fabbiani ensayó con el chico Noguera en defensa, parando así el equipo línea de cinco en el fondo, y relegó a David Sotelo, respecto de la alineación que viene de igualar con Central Córdoba de Santiago del Estero.

Una formación dominada por defensores no es novedad en Fabbiani. Esta fue la receta que eligió cada vez que el equipo se presentó lejos de casa y que en general cambió en el segundo tiempo de cada partido.

Es que Newell’s, formando con prioridad defensiva no genera situaciones, aunque hoy no es necesario hacer goles para ganar porque en caso de igualdad en cero, la llave se define con remates desde el punto del penal. Si es titular, Noguera hará su debut en la máxima categoría.

Atlético Tucumán viene de hacer un buen partido con Central en el Clausura, más allá de que no pudo ganar. Pero para esta noche, el técnico Lucas Pusineri no podrá disponer de Clever Ferreira e Ignacio Galván, quienes se lesionaron en el juego con el canaya.

El partido en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta comenzará a las 19.30 y será televisado por TyC Sports. Para los hinchas de Newell's habrá venta de entradas en el estadio hasta las 17, con populares a un valor de 35 mil pesos y plateas a 50 mil.

Newell’s: Espínola; Montero, Lollo, Noguera o Sotelo, Cuesta, Martino; Regiardo, Banega, Herrera; Maroni; Carlos González. DT: Cristian Fabbiani

Atlético Tucumán: Mansilla; Villa, Ferrari, Ortiz, Brizuela; Kevin Ortiz, Sánchez, Godoy, Nicola; Coronel, Leandro Díaz. DT: Lucas Pusineri.

Arbitro: Ariel Penel

Cancha: Padre Ernesto Martearena (Salta)

Hora: 19.30

TV: TyC Sports