Darío Benedetto atraviesa otra semana sin poder estar a disposición de Cristian Fabbiani y el técnico de Newell's llevó ayer a Salta a Juan Manuel García para ser el delantero suplente del equipo. Las chances de reaparecer para García surgieron porque el técnico tampoco dispone, por lesión, del goleador de la reserva, Thiago Gigena. García estuvo hasta la semana pasada entrenando en soledad en Bella Vista, marginado del plantel superior por el propio entrenador. Su último partido con la rojinegra fue precisamente en Copa Argentina, por los 16avos de final, el pasado 22 de mayo con la victoria de los leprosos 2 a 0 ante Defensa y Justicia en San Nicolás.
Este es un contenido original realizado por nuestra redacción. Sabemos que valorás la información rigurosa, con una mirada que va más allá de los datos y del bombardeo cotidiano.
Hace 38 años Página|12 asumió un compromiso con el periodismo, lo sostiene y cuenta con vos para renovarlo cada día.