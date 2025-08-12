Desde los años noventa, cuando el menemismo le dio cabida a Palito Ortega, Carlos Reutemann y Daniel Scioli, entre otros, son unas cuantas las figuras populares que saltaron a la arena política y se postularon a cargos públicos. Este año, 2025, no es la excepción, en medio de un gobierno cuya escuela de formación de cuadros han sido los programas de panelistas.

Dos exfutbolistas saltan a la palestras. Ambos compartieron el plantel de la Selección que ganó la Copa América en Chile en 1991. Son Carlos Enrique y Claudio Turco García. El otrora defensor, campeón de todo con Independiente, se postulará a concejal por Somos Buenos Aires en Lanús. “La gente necesita trabajo y la están carneando”, declaró.



Mientras, el exdelantero de Racing tratará de ingresar al Congreso como diputado nacional por el Partido Integrar. “No siento que la popularidad sea un factor favorable”, dijo García, y apuntó que quiere “aprender a gestionar”.

A ellos se suma otro deportista retirado, el extenista Diego Hartfield, que ya ganó su banca como diputado provincial en Misiones por La Libertad Avanza. Y en mayo pasado, en los comicios de la ciudad de Buenos Aires, el entrenador Ricado Caruso Lombardi, que levantó las banderas del desarrollismo aunque la boleta del MID no sumó adhesiones suficientes para que ingresara en la Legislatura Porteña.

El mundo de la farándula también tiene candidatos

Del mundo de la farándula hay que considerar a la panelista Evelyn Von Brocke, que buscará acceder al Concejo Deliberante de San Isidro por Acción Vecinal, el frente encabezado por Gustavo Posse, intendente entre 1999 y 2023. “Soy de hablar con la gente y me fui metiendo en muchos temas de San Isidro, como el tema de zoonosis”, declaró, al tiempo que anunció: "Me quiero preparar para 2027".

Por su parte, el mediático abogado Mauricio D’Alessandro competirá por una banca de diputado provincial en la Tercera Sección por Nuevos Aires. Dos años atrás, por Juntos por el Cambio, se postuló sin éxito a la intendencia de General San Martín, municipio de la Primera Sección. Sobre la fuerza que integra, manifestó que "no tiene la tradición ni la discusión interna; es más simple y menos complicado para llegar a una negociación”; y que “hay bastante para hacer en la Cámara de Diputados”.



