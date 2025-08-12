Este martes se publicó en el Boletín Oficial la resolución 256/2025 firmada por el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, que designa a Federico Brunetti como nuevo director nacional del Instituto Nacional del Teatro tras la renuncia de Mariano Stolkiner a principios de julio.

El cargo no está contemplado en el organigrama del INT y la designación será de carácter transitorio (tendrá vigencia por 180 días hábiles a partir del 4 de agosto).

Brunetti (quien se desempeñó como subsecretario de promoción cultural de la actual administración libertaria) es coach ontológico y productor de varias obras del circuito comercial. Comparte un tramo de su recorrido laboral con el secretario: al igual que Cifelli, fue productor ejecutivo de varias producciones de Cibrián-Mahler. También trabajó para Disney y participó de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta.