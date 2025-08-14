Conferencia. Actualización temática “Cuerpos que estallan. Más allá de las psicosis, ¿más allá de la transferencia?”. El disertante será Franco Pozzobon (psicoanalista, magíster en Psicoanálisis, UBA. doctor en Psicología, UBA). El martes 19/8 a las 19:30. (Zoom). Actividad abierta, sin arancel. Invita y organiza: Autonomie, terapéutica y capacitación en salud. Inscripción: Autonomie consultorios (IG).

Congreso. El 29 de agosto, a las 9:45 se realizará la mesa redonda “El amor en los tiempos que corren” con Teresita Mourlaás, Estela Shussler, Manuel Ramírez y Edit Tendlarz. A las 17, “Amor, clínica y subjetividad”, con Claudia Mastropiero, Cecilia Mastropiero, Vanina Ciampa y Edit Tendlarz. Congreso de Salud Mental de AASM, Asociación Argentina de Salud Mental, del 27 al 29/8. Hotel Marriott, Carlos Pellegrini 551, CABA.

Cursos. Therapias (Espacio Docente), invita a cursos virtuales a cargo de Beatriz Salto, Soledad Garavaglia, Adriana Conesa y Verena Santonato sobre distintos tópicos. Informes e inscripción: www.cepsic.com.ar.