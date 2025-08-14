Claudio Contardi, el exmarido de Julieta Prandi, fue trasladado a Alcaidía Nº3 de Melchor Romero para cumplir la condena a 19 años de prisión por el delito de abuso sexual agravado. En paralelo, el nuevo abogado de Contardi, Fernando Sicilia, presentó un habeas corpus para solicitar la libertad o prisión domiciliaria del empresario gastronómico hasta que la condena quede firme.

La estrategia de la defensa del exmarido de Prandi --tras la renuncia de Claudio Nitzcamer-- busca conseguir su libertad en contra de la reciente decisión del del Tribunal N°2 de Campana, presidido por Daniel Répolo, quien lo condenó y ordenó su inmediata detención en consonancia con el pedido de la fiscalía y de la querella, a cargo de Fernando Burlando y Javier Baños.

El abogado de Contardi argumentó que su defendido se mantuvo a derecho y que "no existen motivos para proceder a semejante medida, puesto que no se visualizaba riesgo procesal alguno". En la sentencia, el Tribunal de Campana optó por una pena más baja que la de 20 años solicitada por el fiscal Christian Fabio y los 50 años solicitados por Prandi por los cargos de delito de abuso sexual con acceso carnal agravado, por causar un grave daño en la salud mental de la víctima, de manera reiterada, en concurso real.

Otro de los puntos que sumó Sicilia para pedir el beneficio de la libertad fue que "ningún tipo de amedrentamiento a la denunciante, siendo el temor alegado, totalmente injustificado en virtud de la conducta procesal del encarcelado durante todo el proceso".

Prandi se descompensó tras escuchar la condena y luego, en conferencia de prensa, se descargó: "Hoy vuelvo a vivir, siento que la Justicia finalmente escuchó y les agradezco de todo corazón, es un antes y un después". Pero exigió que la condena contra su exmarido sea un cambio de paradigma para otras víctimas: "No puede ser un infierno tener que hacer una denuncia".

Tras la condena, el ex empresario fue trasladado a la unidad de Campana de manera provisoria y luego se lo llevaron a una comisaría en Matheu, localidad bonaerense de Escobar, para que pase la noche allí. Hasta que fue trasladado a Melcho Romero.

Contardi ahora se encuentra alojado en la misma alcaidía donde también están presos los ocho rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa. Asimismo, durante varios meses también estuvo, en el pabellón de mujeres, Felicitas “Toretto” Alvite, acusada de atropellar y matar al motociclista Walter Armand.