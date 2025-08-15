En un contexto de suba de precios, Cotar anunció una baja en el precio del litro de leche. Desde este lunes, el sachet elaborado por la cooperativa rosarina se puede conseguir en las góndolas de los mercados y almacenes de la ciudad a 1.450 pesos, un 20% más barato de lo que estaba.

Desde la comisión directiva de la firma explicaron que la decisión responde a un “compromiso con la comunidad” que tiene como objetivo facilitar el acceso de un alimento de primera necesidad, a un precio justo, en un contexto económico difícil. “Como cooperativa asumimos un compromiso que es no ganar a cualquier costo, sino poder bajar los precios según el momento. Queremos que las familias, ante esta necesidad, pueden seguir eligiendo Cotar”, explicó Emiliano Medin, presidente de la cooperativa.

La campaña está vigente desde principios de esta semana: el sachet de leche marca Cotar, que en las góndolas rosarinas rondaba los 1.800 pesos, ahora tiene un precio máximo sugerido de 1.450 pesos. La medida rige en los almacenes y comercios de proximidad de la ciudad, pero también en las distintas localidades del Gran Rosario. El nuevo precio también se puede conseguir en las sucursales de la cadena La Reina y en las proveedurías gestionadas por el Sindicato de Empleados de Comercio de Rosario. En principio, la iniciativa es por 60 días, con intención de prolongarse en el tiempo.

“Se trata de dar una mano en un contexto duro, con un producto de primera necesidad y que es de consumo masivo. Las grandes empresas fijan los precios y es siempre a la suba. Nosotros decidimos poner un freno. Como cooperativa asumimos un compromiso que es no ganar a cualquier costo, sino poder bajar los precios según el momento. Queremos que las familias, ante esta necesidad, pueden seguir eligiendo Cotar”, explicó Medin a Rosario/12.

“Somos la industria láctea por excelencia de Rosario y la idea es estar en la mesa de los rosarinos con precio y calidad”, añadió.

Cotar cuenta con un porfolio de más de 50 productos, que se fabrican en la planta. Sin embargo, en un contexto de crisis, el eje de la campaña se centra en el producto más consumido. “Buscamos que la gente no tenga que irse a otra marca por precio. Nuestros vecinos tienen que saber que Cotar está presente y con un mensaje claro: queremos que nuestra leche esté al alcance de todos y que Rosario vuelva a elegirnos. Como el cantito de cancha, decimos que 'somos locales otra vez' porque queremos volver a la mesa de cada familia rosarina”, detalló el presidente.

Marca con historia

La Sociedad Cooperativa de Tamberos de la Zona de Rosario Limitada se fundó en 1935, en una suerte de asociación entre tamberos y productores. Con el tiempo, el nombre se sintetizó en Cotar y fueron décadas de auge y crecimiento para la industria láctea. Pero los vaivenes económicos fueron complicando las cosas y en el 2000 la firma SanCor se hizo cargo del gerenciamiento de la empresa. En 2019, la SRL Coma, conformada por los socios Cosentino y Marmirolli, asumió el gerenciamiento de la marca, pero los problemas preexistentes se fueron acentuando.

En 2020 la firma comenzó a tener inconvenientes para pagarle a los proveedores y dificultades para acceder a los insumos necesarios para producir. La crisis continuó con falta de pago a los empleados, hasta que a principios de 2022, los propios trabajadores decidieron tomar las riendas de la planta.

A través del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) conformaron una cooperativa de trabajo con matrícula provincial y nacional. Allí se eligió un primer consejo directivo y en enero de 2024 asumió la actual comisión, encabezada por Medin.

La producción

Actualmente, Cotar tiene 125 socios directos que trabajan en la planta. Si se contemplan los puestos de trabajo indirectos, son unas 200 familias que dependen de la cooperativa. A principios del año pasado, la planta generaba, entre producción propia y a fazón, unos 30 mil litros de leche diarios. Hoy la producción llega a los 104 mil litros de leche por día. Por la falta de inversión de las sucesivas gerencias, la planta funciona a un 20% de su capacidad operativa. Trabajando a pleno, la cooperativa podría elaborar unos 500 mil litros diarios de leche.

“Asumimos en un contexto muy difícil, con pocos litros de leche y una sequía importante en toda la cuenca”, recordó Medin.

“Fue una construcción y una gestión sostenida en el tiempo, con la que se logró un crecimiento importante. Asumimos inversiones en las cámaras de frío e hicimos obras de infraestructura sobre pisos, paredes, techos y maquinarias. Todo de forma genuina, sin que llegaran subsidios ni apoyos para inversión productiva. Es algo que necesitamos para crecer, por supuesto, pero mientras tanto vamos trabajando a pulmón”, explicó.

En la planta de Cotar, ubicada en Humberto Primo al 1200, se realizan casi todos los productos de la firma, a excepción de la manteca, el dulce de leche y los quesos. El lugar cuenta con una nave de deshidratado, donde se elaboran los productos en polvo; la nave de frescos, donde se generan los subproductos en pote; y la nave de litro, donde se trabajan los productos bebibles.

También está la estación de pasteurizados, el laboratorio, un área de servicio y de despacho. Para el año que viene, el objetivo es reactivar la línea de leche larga vida. “Para eso necesitamos inversión”, remarcan.

Esfuerzo

Para Medin, la campaña de baja de precios implica “un esfuerzo genuino de los socios”, a partir de un mero compromiso con la comunidad. “Decidimos hacer un esfuerzo los socios de la cooperativa. Fabricamos un producto de primera necesidad y no podemos, ni queremos, mirar para otro lado”, expresó y agregó: “No somos solamente una firma que provee de leches las góndolas, sino que estamos donde hay que estar. Tenemos el compromiso con Rosario como bandera”.

En esa línea, desde el consejo directivo destacaron la importancia de la economía cooperativa y la posibilidad de asumir ese tipo de acciones concretas. “Somos 125 asociados que, de manera genuina y votando en asambleas internas, gestionamos sin perder de vista lo que significa Cotar”, sostuvo Medin.

“Cuando recuperamos la empresa no fue solo para defender nuestros puestos de trabajo, sino para que Cotar siga siendo una herramienta al servicio de la comunidad. Bajar el precio dela leche es un acto de coherencia con los valores que defendemos como la solidaridad, el trabajo y el compromiso”, finalizó.