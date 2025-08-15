El gremio de taxistas salió al cruce del revuelo generado por la denuncia de una joven pasajera del servicio Uber, que abordó a uno de sus choferes y padeció momentos de zozobra cuando éste cambió el rumbo previsto y no frenó sino hasta que un patrullero policial lo interceptó, gracias al pedido de ayuda que hizo la madre de la chica. Horacio Yanotti, secretario general del Sindicato de Peones de Taxis (SPT) expresó con preocupación: "Esto ocurre porque, lamentablemente, al no haber un registro, un control de las personas que manejan este tipo de aplicaciones, están trabajando en forma clandestina. Estos servicios ilegales son como hacer dedo en la ruta”, comparó Yanotti.
