El gobierno de Milei anunció un aumento salarial para los docentes de las universidades nacionales, pero el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) salió a desmentir la información al recordar que se trata del mismo incremento anunciado semanas atrás, que además fue definido de forma unilateral. El rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, ratificó que no hay ninguna novedad en el anuncio y reclamó “evitar la sobreactuación y actuar con seriedad”. La situación es tan crítica que durante el primer semestre del año ya se igualaron la cantidad de renuncias de docentes de la UNR en todo el 2024. El próximo 29 de agosto Rosario será de un nuevo plenario del CIN, donde podrían definirse las acciones a seguir ante un posible veto presidencial a la ley de financiamiento universitario, que se encamina en el Congreso.

La información se conoció este jueves, a partir de un comunicado difundido en las redes sociales del Ministerio de Capital Humano. El mensaje informaba sobre un aumento del 7,5% de los salarios para los docentes y no docentes de las universidades nacionales, a pagarse entre septiembre y noviembre. Eso sumado a una suma fija de 25 mil pesos, por única vez. El comunicado también remarca que el aumento acumulado en salarios universitarios es del 111% entre enero de 2024 y mayo de 2025.

Sin embargo, desde el CIN salieron a responder con otro comunicado que desmiente la información: se trata del mismo aumento que se había anunciado semanas atrás: “Lamentamos que, una vez más, el gobierno nacional, a través del Ministerio de Capital Humano, opte por sumar confusión con información tergiversada y parcial, sin ofrecer ninguna solución real al problema que las universidades públicas del país atravesamos. El incremento salarial anunciado por redes sociales y medios de comunicación es el mismo que el gobierno nacional informó semanas atrás: una decisión unilateral y sin el acuerdo de las representaciones gremiales”, respondió el CIN en un comunicado. “Los aumentos establecidos por el Gobierno nacional solo consolidan la pérdida que mes a mes se acentúa respecto de la pauta inflacionaria registrada por los organismos oficiales”.

En ese marco, Bartolacci confirmó que “no hay ninguna novedad” en el anuncio del gobierno y consideró que se trata de un intento por generar algún golpe de efecto, luego de una semana sin clases en las universidades, producto de una medida de fuerza definida por Conadu y Conaduh, las federaciones que representan a los trabajadores del sector. “Es lo mismo que se había trasladado a las representaciones gremiales semanas atrás. Entiendo que lo anunciaron en el contexto de la semana que atravesaron todas las universidades, pero la situación es grave”, dijo a Rosario/12. “El gobierno es consciente de la situación. Hay que evitar la sobreactuación y actuar con seriedad”, añadió el vicepresidente del CIN.

El organismo que nuclea a los rectores de las universidades también compartió algunos números que dan cuenta del contexto duro que atraviesan. Por un lado, el aumento del 111% se da en un período donde la inflación fue del 146,6%. Pero además, la inversión en universidades nacionales cayó un 21,9% en 2024 y para este año se proyecta un retroceso adicional del 8,8%. A eso, se le suman más de 90 obras paralizadas que incumplen contratos asumidos por Nación. Tres de ellas se dan en Rosario: el anexo de la Facultad de Odontología; la construcción de un aulario del área salud sobre el comedor universitario ubicado en Santa Fe y Ricchieri; y un edificio para la facultad de Ciencias Veterinarias, en Casilda. Las tres obras se iniciaron y quedaron sin concluir.

Ante ese escenario, los esfuerzos de la comunidad universitaria están puestos en la aprobación de la ley de financiamiento universitario. Sin embargo, desde el CIN empiezan a advertir nuevamente la necesidad de que el Congreso apruebe un presupuesto para 2026. “Todos los problemas que tenemos derivan de tener, por segundo año consecutivo, el presupuesto prorrogado. Si eso se repite otra vez, la situación va a ser límite. Vamos a tener problemas más graves de los que ya tenemos”, advirtió Bartolacci.

Uno de las consecuencias que ya se registra tiene que ver con el aumento de las renuncias de docentes universitarios. Según el rector, durante todo el 2024 se registraron unas cien bajas. Ese mismo número ya se alcanzó durante el primer semestre de 2025. Una situación similar se repite en el ámbito científico de la ciudad: desde diciembre de 2023 se contabilizaron 45 bajas en todo el personal de planta del Centro Científico Tecnológico (CCT) que tiene Rosario, en Ocampo y Esmeralda.

“Nosotros tuvimos renuncias el año pasado y este primer semestre casi que las duplicamos. Esos cargos en muchos casos se reponen, porque hay que cumplir con la función. Pero hay que advertir que, tanto en el ámbito de la investigación como en el universitario, no necesariamente reponiendo el cargo se soluciona el problema. Se trata de docentes que se han formado a lo largo de muchos años y no se vuelve al punto que se dejó”, detalló el rector. Y añadió: “También vemos que muchos docentes se ven forzados al pluriempleo porque los sueldos son muy bajos y eso va deteriorando la calidad de la enseñanza”.

Plenario en Rosario

Los rectores esperan que la ley de financiamiento universitario, que ya tiene media sanción en Diputados, se convierta en ley la próxima semana con el acompañamiento del Senado. Luego, si el gobierno se mantiene en su postura, podría vetar la norma. Si los hechos se encadenan de esa manera, los pasos a seguir se definirán en Rosario: el 28 y 29 de agosto se realizará un plenario del CIN en la ciudad.

La convocatoria prevé reunir a todos los rectores de las universidades públicas del país en la ciudad, con una agenda variada de actividades. En primer lugar, el jueves 28 de agosto se realizará el 1º Congreso Nacional de Innovación Universitaria, organizado de forma conjunta entre el CIN y la UNR. La agenda de actividades se desarrollará en las facultades de Ciencias Políticas y en la de Arquitectura, ubicadas en La Siberia. Se espera que asistan unas 1.500 personas al encuentro.

“Toda la comunidad académica y científica del país vendrá a discutir las innovaciones y transformaciones que la universidad necesita para estar a tono con el mundo que estamos viviendo”, celebró Bartolacci. A ese encuentro se le suma una reunión del plenario de rectoras y vicerrectoras, una reunión de la red de extensión universitaria y un encuentro del organismo que nuclea a las obras sociales universitarias que como consecuencia de la situación salarial “atraviesa un escenario muy complejo”.

En paralelo, el jueves se va a dar la reunión ejecutiva del CIN, mientras que al día siguiente tendrá lugar el plenario, que se desarrollará en el Espacio Cultural Universitario (ECU). En esa instancia se definirán los pasos a seguir por parte de la comunidad universitaria.

“Sería un grave error avanzar de nuevo con un veto a una ley de financiamiento universitario. Si eso sucediera, nosotros vamos a trabajar con cada uno de los legisladores, en cada una de las provincias, para poder sostener la ley frente al veto. La mayoría que acompañó la aprobación en Diputados, es alentadora respecto a que podamos lograrlo”, evaluó Bartolacci. “En el marco del plenario evaluaremos cuáles son las acciones hacia adelante”, finalizó.