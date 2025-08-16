En la sesión de este viernes, el pleno de la Convención Reformadora de la Constitución de la provincia de Santa Fe aprobó una modificación al artículo 25 de su Reglamento Interno, que establece el procedimiento para la elaboración y presentación de dictámenes por parte de las comisiones. La modificación permitirá que se emitan dictámenes parciales. Ahora, cada comisión deberá formular un dictamen que incluya todos los proyectos presentados, recomendando las reformas que considere necesarias para incorporar a la Constitución. Los dictámenes podrán ser generales -abarcando la totalidad de artículos o temas asignados a la comisión- o parciales, según disponga cada comisión. Los cambios fueron aprobados en el plenario con 56 votos afirmativos y 7 negativos. Hubo 6 convencionales ausentes.
