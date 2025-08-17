ReDi, el festival para las infancias más grande del país, llega a Rosario.El mega evento incluye shows en vivo, espacios de juegos, talleres creativos y el gran cierre musical de Pim Pau. Una jornada repleta de juegos, espectáculos y sorpresas pensadas para que personas de todas las edades compartan un día inolvidable. Habrá juegos, deportes, zona de food trucks, una gran programación de shows en vivo y sorteos para las personas que asistan. El Día de la Recreación y Diversión Infantil (ReDi) es una actividad que nació como un evento barrial, con espíritu solidario y diversión para las infancias. En la actualidad es un festival que reúne a miles de familias para disfrutar de un día lleno de juegos, espectáculos, actividades. (Hoy de 10 a 18, con entrada gratuita, en la ex Rural, parque Independencia)