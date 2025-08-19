El baño del diablo, dirigida por Severin Fiala y Veronika Franz, se ubica en Austria, en el siglo XVIII, en pueblos rodeados de profundos bosques. Allí, en una comunidad sumamente patriarcal, una mujer se sumirá en un estado de depresión después de contraer matrimonio, cuando su vida doméstica la oprima al punto de conducirla a la locura (A las 20, en Cine Club.)
