El nuevo disco de Garupá, el trío litoraleño conformado por Joel Tortul, Homero Chiavarino y Julián Venegas, revisita nuevamente la obra de Ramón Ayala. El viejo río que va concluye, a su vez, la indagación musical sobre la obra del Mensú y prepara al trío para otras experiencias. La noticia preciosa es la presentación que del álbum Garupá ofrecerá el viernes próximo, a las 21 en Teatro El Círculo (Laprida 1223), con una puesta en escena diseñada especialmente para la ocasión, bajo la dirección de Severo Callaci y la participación del taller gráfico Astiya.
“De alguna manera, el primer disco (Garupá, 2022) nos incentivó a seguir descubriendo la obra de Ramón Ayala; es una obra tan vasta, que es difícil elegir. Encontrábamos canciones que nos hacían dar cuenta de que estaban a la misma altura de ‘Canto al río Uruguay’ o ‘Retrato de un pescador’. En este disco pudimos rescatar alguna obra que no es necesariamente música del litoral, como una zamba, y con ella entramos en otro universo. En realidad, hay mucha música, mucha obra; y si quisiéramos, podríamos seguir con un tercer disco y continuar encontrando canciones que son joyas. La obra de Ramón más conocida es la que grabaron otros artistas, como Mercedes Sosa y Horacio Guaraní, muy populares en la década del ’60 y ’70. Pero Ramón siempre se mantuvo un poco en las orillas de todo eso, escribiendo, componiendo, pintando y laburando mucho”, comenta Homero Chiavarino a Rosario/12.
“Ramón ha escrito y ha descripto mucho los paisajes de este país; seguramente, en alguno de sus viajes al noroeste se debe haber enamorado de algún paisaje y empezó a componer. Era un tipo que no paraba, creo que seguía ese instinto de amor y de pasión que tenía; de manera que, donde iba, si algo lo impactaba o entraba en su poética o en su imaginario, él hacía canciones, poemas, pintaba. Es como un gran universo, en el que nosotros nos pudimos encontrar. Así surgió también ese primer encuentro, cuando hicimos el primer disco. Ramón apareció como un común denominador, porque los tres ya habíamos estado haciendo y grabando su música. Este disco viene ahora a concluir de alguna manera nuestro paso por la música de Ramón, porque va a ser el último que hace Garupá sobre su obra, y cierra tres años de trabajo intenso con su música”.
-Estuvieron de gira en otros países, ¿cómo resultó?
-Fueron dos giras, en 2023 y 2024, y en octubre volvemos a hacerla. Fuimos construyendo un caminito por lugares bastante inesperados; uno tiene ese miedo o prejuicio de que la música regional pueda ser difícil de mover a otras latitudes y otras culturas. Pero lo que nos pasó con Ramón fue increíble, es una música tan universal. Hemos estado tocando en Austria, Alemania, Francia, lugares donde ni siquiera compartimos la lengua, y hay algo de la música de Ramón que era parte de esos paisajes. No sé cómo explicarlo exactamente, pero no desentonaba, no resultaba extraña. Nosotros lo sentíamos tocando. Además, tiene un mensaje muy universal, porque lo que Ramón habla y lo que dice o lo que describe, como la explotación de los trabajadores, existe en todo el mundo. Los paisajes de los que habla, son paisajes que después se quieren conocer, porque su manera de describirlos los vuelve fascinantes. Es una cosa bastante mágica. Y notamos que los arreglos que habíamos hecho, también funcionaban, que se podían ir a tocar a cualquier lado. Hemos pasado por países raros para ir a tocar música del litoral argentino, y todo fue muy hermoso.
-¿Qué apareció o cambió en ustedes, con este nuevo disco?
-Yo creo que el primer álbum de alguna manera fue fundacional, en términos de la constitución del trío, pero también por una forma de trabajar. Encontramos una dinámica de trabajo que por suerte pudimos replicar, una especie de fórmula ya probada que pusimos otra vez en juego y funcionó. Pero lo que sí apareció fue una especie de miedo a repetirnos, porque si bien la obra no es la misma, es el mismo compositor. Creo que este disco va más fuerte y al medio en términos de arreglos, quisimos sintetizar algunas cosas que quizás en el primer disco estaban un poco más explayadas o más desarmadas, ahora con una búsqueda un poco más intensa. Le pusimos un poco más el foco a la obra original y al mensaje, porque cada obra de Ramón tiene una bajada, algunas con una especie de moraleja, otras con una descripción gráfica de algo puntual; todas dejan algo. Intentamos ver cuál era el mensaje del compositor en cada obra, ¿por qué hizo esa canción?, ¿cuál era el fundamento? Y tratar de respetarlo lo más posible. Lo que no quería decir que hiciéramos los temas iguales, pero sí teniendo mucho más en cuenta el germen de la obra, a dónde iba el artista en cada una de estas composiciones, en qué momento de su etapa las hizo. Hay obras que son de fines de los ’50 y principios de los ‘60, y otras que son de los ‘90. Ramón vivió hasta los 96 años y hasta los 95 estuvo componiendo, tiene distintas etapas de composición y de creación también. Elegimos 11 canciones cuya gran mayoría no veníamos tocando tampoco, así que son realmente nuevas para nosotros. Hay mucha obra que también no conocíamos, y eso nos entusiasmó, para ir un poco más a lo desconocido de la obra de un compositor tan popular como Ramón.
-La presentación teatral me resulta constitutiva del concepto mismo del disco, ¿puede ser?
-En esta presentación, lo que queremos es poner en consideración al artista plástico que fue Ramón Ayala, porque más allá de haber sido un gran compositor, guitarrista, decidor y poeta, fue un gran pintor. Nos aventuramos a trabajar en una puesta en escena bajo la curaduría y dirección de Severo Callaci para hacer 11 piezas originales, con la técnica del grabado, que estuvimos trabajando con el taller gráfico Astiya, de Rosario. Son piezas de 1,70 m por 1,70 m, dispuestas en el escenario y que irán apareciendo con la luz. No son obras de Ramón, pero sí inspiradas en el Ramón artista plástico, para dar también un gran cierre a esta investigación y recorrido por la obra de un gran artista de la música y de la cultura popular como Ramón Ayala, que va a seguir creciendo y será cada vez más inmenso, como sucede, de hecho, con todos los grandes artistas.