“Y, por último, ya se dispara a los instructores. Se le hace un disparo para que reciban el paso de la corriente eléctrica por su cuerpo y vivan la experiencia de lo que es tener esta arma para generar responsabilidad y para tener conocimiento de los efectos que producen”, explicó ayer en rueda de prensa el subsecretario de Tecnología y Equipamiento del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Armando Faraoni, sobre la capacitación al personal policial en el empleo de pistolas “Taser”, con las que saldrá a la calle a partir de septiembre en Rosario y la capital provincial, luego de probarlas en sus propios cuerpos. Qué mejor que sufrir torturas para saber lo que experimenta un torturado.

El uso por parte de las fuerzas de seguridad de ese tipo de armas “menos letales” -que no es homologable a “no letales”- genera polémica donde se las emplea. La empresa que fabrica la marca “Taser”, la estadounidense Axon Enterprise Inc, informó que actualmente son utilizadas por “más de 18.000 agencias de aplicación de la ley en más de 80 países”, según un informe de marzo pasado de Amnistía Internacional.

El mismo documento asegura que “estos dispositivos intrínsecamente abusivos, que administran dolorosas descargas con sólo pulsar un botón, se han utilizado contra manifestantes, estudiantes, opositores políticos, mujeres (incluso embarazadas), niños y niñas, defensores y defensoras de los derechos humanos, entre otras personas. Las personas supervivientes han sufrido quemaduras, entumecimiento, abortos, disfunciones urinarias, insomnio, agotamiento y profundos traumas psicológicos”.

El encargado de Asuntos Militares, de Seguridad y Policiales de Amnistía, Patrick Wilcken, explicó que “las armas de descarga eléctrica por contacto directo pueden causar sufrimiento grave, discapacidad física duradera y trastornos psicológicos. Su uso prolongado puede incluso provocar la muerte”. En Estados Unidos se registraron 602 casos letales entre 2002 y 2014.

Tu cuerpo, tu electrocución

El Gobierno de Santa Fe inició ayer la capacitación en el uso de pistolas eléctricas Taser y lanzadoras Byrna a través de cuatro capacitadores que, a la vez, forman a 15 instructores policiales, quienes “replicarán los contenidos adquiridos en sus destinos a lo largo de la provincia”, según informó el Gobierno. El objetivo de la cartera de Justicia y Seguridad es que el mes que vienen personal policial comience a utilizarlas en Rosario y la ciudad de Santa Fe, como una suerte de prueba piloto. Por ahora adquirió 100 unidades de cada una.

El subsecretario Faraoni detalló que “la capacitación consiste en dos etapas, una teórica en el aula, donde se le enseña especialmente el manejo de las cuestiones que tiene un arma muy tecnológica. No es un arma de fuego, sino que tiene mucha tecnología, tiene giroscopio, tiene mira láser de cada disparo y a su vez tiene una plataforma que registra absolutamente todo”.

El funcionario explicó que “al ser un arma eléctrica, tiene una especie de mantenimiento por el cual hay que enchufarla, hay que descargarle la información y el software que también se actualiza”. Agregó que “esta capacitación tiene una parte práctica en dos etapas: una donde se les dispara a siluetas, se practica desenfundar el arma, se practica el cambio de armas entre el arma de fuego y el arma de menor letalidad”.

El uso de las dos armas, la pistola reglamentaria con municiones y la eléctrica, no es recomendable para el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, que considera que la Taser “genera un dolor muy intenso que puede ser considerado tortura”, por lo cual el organismo prohibió su uso en contextos de encierro, y sostuvo que sólo admitiría su uso “en sustitución del arma de fuego y no como arma complementaria”. En Santa Fe se usarán las dos a la vez.

En su explicación sobre el aspecto práctico de la capacitación policial, Faraoni dijo: “Y, por último, ya se dispara a los instructores. Se le hace un disparo para que reciban el paso de la corriente eléctrica por su cuerpo y vivan la experiencia de lo que es tener esta arma para generar responsabilidad y para tener conocimiento de los efectos que producen”. La descarga eléctrica es de 400 voltios en 5 segundos a través de dardos que procuran la inmovilización temporal del destinatario del electrochoque.

Según la información que distribuyó el Gobierno, “antes del disparo, el cursante recibe la orden de alistarse y la advertencia verbal del disparo. El impacto de los dardos dura cinco segundos, tras lo cual un asistente sujeta y lateraliza a la persona para evitar caídas”. La capacitación continúa cuando “se retiran los dardos, se realiza la asepsia y se resguardan para peritaje. El participante es acompañado durante diez minutos para descartar cualquier complicación”.

“Está recomendado para disparar a una distancia de entre 3 y 12 metros”, señaló Faraoni, quien destacó que “el dispositivo trae una bodycam que registra absolutamente todo, para tener el control sobre si hay un abuso y poder sancionarlo en su caso, o para proteger al policía de una falsa denuncia”.

Una opción intermedia

Desde el Gobierno aclararon que se trata de tecnologías que “ofrecen una opción intermedia entre las armas letales y la contención física”, aunque aclararon que son de “baja letalidad”. Este fin de semana en Italia murieron dos personas cuyos organismos desafían el adjetivo “baja”.

Ocupada en el cierre de listas y en la Convención reformadora, la dirigencia política de los partidos mayoritarios no se refirieron en estos días a la implementación de armas de electrochoque en manos de la policía local. El diputado provincial Carlos Del Frade recordó que en abril pasado presentó un pedido de informes al respecto, en el que cuestiona el mecanismo de adquisición del armamento, y sostuvo que “la Policía de Santa Fe no se caracteriza por tener muchos enfrentamientos con bandas delictivas”.

El legislador del Frente Amplio por la Soberanía (FAS) añadió que “al revés, es más fácil encontrar que nichos corruptos policiales integran las bandas”, por lo que concluyó que la compra de pistolas de electrochoque “es más un negocio que una muestra de mayor seguridad”.

Como consignó Rosario/12 la semana pasada, la seccional Rosario de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) sí cuestionó el anuncio oficial, al señalar que “se avanza progresivamente a la institucionalización de la violencia represiva como política de Estado, esta vez, implementando armas que implican dolor, tortura y llegan a producir la muerte”.

El comunicado del organismo defensor de los derechos humanos puso el acento, también, en el valor simbólico que el uso legal por parte de las fuerzas de seguridad de ese tipo de armamento posee en un país con la historia de la Argentina, que hace cuatro décadas impulsó desde el Estado un plan sistemático de exterminio de opositores políticos en el que el empleo de la picana eléctrica tuvo un rol central en los campos de concentración.

Su invención como instrumento de tortura es asignada a Leopoldo Lugones (h), hijo del poeta y jefe de policía durante la dictadura de José Félix Uriburu, el militar que en septiembre de 1930 despojó del poder mediante un golpe de Estado al presidente radical Hipólito Yrigoyen.

“A 49 años del último golpe de Estado, en nuestra historia reciente, este tipo de armas fue utilizado de manera sistemática como elemento de tortura durante la dictadura genocida, motivo por el cual, en materia de derechos humanos, memoria y no repetición de estos crímenes, este tipo de decisiones implican una regresión inadmisible”, concluye la APDH.