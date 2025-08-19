La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) había lanzado una advertencia sobre el tomate triturado marca Marolio, 500g, Lote L25114 (Vto. ABR 2027), tras denuncias recibidas en el municipio de Rojas, provincia de Buenos Aires. Ahora, corrigió la alerta emitida previamente y aseguró que el lote investigado no contiene gusanos Microstomum sp, por lo que no representan un peligro para la población.

En un primer momento, lo observado a simple vista fue asociado con la posible presencia de microstomum sp, lo que motivó la recomendación de no consumir el producto hasta que se realizaran los análisis correspondientes.

Los nuevos resultados

De acuerdo con la información oficial, el estudio realizado con lupa estereoscópica binocular con aumento 2X permitió comprobar que lo hallado no eran parásitos. En cambio, se trataba de brotes o germinaciones blancas que surgían de las semillas del tomate, de superficie lisa y homogénea.

Con este resultado, la ANMAT descartó la presencia de microstomum sp y afirmó que el producto no representa un riesgo sanitario para la población.

El comunicado oficial

ANMAT pone en conocimiento de la población que la firma MAROLIO S.A. ha remitido a la Autoridad Sanitaria de la provincia de Mendoza los informes de trazabilidad sobre el producto:

Tomate triturado, libre de gluten, marca Marolio, Peso Neto 500g, RNPA N° 13-061695, Lote L25114 - Vto. ABR 2027, elaborado por MAROLIO SA, Empedrado 2571 Ciudad Autónoma de Buenos Aires - RNE N° 13010369 - Producto de Mendoza.

En el mismo, se informa que a partir de la observación a través de la lupa estereoscópica binocular con aumento 2X, se observan brotes o germinaciones de color blanco, de superficie lisa y homogénea que salen de las semillas del tomate, descartando la presencia de microstomum sp.

A partir de este resultado se infiere que los hallazgos detectados por el municipio de Rojas se corresponden con la presencia de germen crecido de semillas de tomate, lo cual no representa un riesgo sanitario para aquellos que consuman o tengan en su poder el producto.

La empresa informó que se encuentra retirando preventivamente del mercado el lote en cuestión y coordinando acciones con la Autoridad Sanitaria de la provincia de Mendoza donde se elabora el producto.

