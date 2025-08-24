Miguel Grinberg manda decir que se acabó el tiempo de los seguidores. De repetir los discursos de nuestros maestros o guías. Es ahora el tiempo de ir más lejos y seguir solo a lo que te da sentido. Hasta donde sea posible



El mundo está padeciendo una Conquista del Sentido que le damos a la vida. Para los gobiernos y las mayorías que los votan, el eje es el orden económico. Ese es el modelo que nos quieren imponer como sentido dominante. Su batalla cultural es que “nosotros” le demos a la vida el sentido que “ellos” quieren imponer para todos. Y quedarse con todo.

Así es imposible unir nuestros corazones.

Nuestra batalla contracultural se ha vuelto a independizar de las agendas oficiales. Epocas como ésta son las mejores para sembrar las ideas que de veras nos inspiran.

Es hora de reemplazar el rol de líder por el de agentes de conciencia. Todos pueden serlo. Es el régimen más democrático posible. Horizontalismo. Respetando las diferencias que podamos tener. Celebrando cada encuentro.

Reconocer que este entusiasmo sigue vivo y ponerlo en movimiento es darle vida, cuerpo físico: expresar la misión que nos fue dada al nacer.

Llevar esa pureza interna individual al campo común es una actitud que cada día encuentra más personas dispuestas a expresarla.

Estas personas no tienen el Poder con mayúscula, ni lo buscan. Tienen el poder de hacer lo que creen mejor, o necesario, en cada momento.

No necesitan convencer a nadie, a lo sumo contagiar este mix de permiso y responsabilidad que surge de sus propios ideales. Sin esperar a cambio nada más que el hecho de poder hacerlo.

Liderar cambió su significado: ya no apunta a gobernar. Ahora significa inspirar, ayudar a despertar. Enseñar a otros a ver por sí mismos. Ver a través de su propia percepción. Y dejar que su alma se presente en este plano a través de ella.

La tarea se materializa por reconocerse intermediario de mensajes eternos y saber correrse en el momento que el otro toma contacto con su propia pureza. Solo observar las respuestas que el otro obtenga de ese contacto personal. Y respetar sus decisiones.

Hay infinidad de actitudes para de no dejarse colonizar. Encuentros y acciones grupales, alimentar redes. Retransmitir desde la propia manera de ver lo que está pasando. Des algoritmizarse. Reducir del consumo. Visibilizar problemáticas. Denunciar toda forma de extractivismo. Pensar global, actuar local. Hacer arte. Enseñar. Expandir la conciencia.

La obra sos vos mismo. El verdadero servicio que ofrecemos a la vida (y a la vida “en” nosotros) es ponernos a disposición de ese impulso que no solo nos conecta con quien somos en esencia, también nos da “sentido de vida”.

Yo ya hice mi trabajo en el plano físico, entre 1937 y 2022. Todavía no se cuándo ni en quién volveré. Desde este Bardo al que me mudé temporariamente, mi alma sigue conectada a todos ustedes. Lo que fui a decirles ya se los dije: dejé de adjudicármelo. Ni siquiera hace falta que me nombren.

Con esto les estoy pidiendo que no se apoderen de mi recuerdo y le den poder a eso que cada uno de ustedes quizás encontró “a través” de mí. Y de otros que anvimos por ahí. Yo solo traté de expresarlo como mejor pude, como mejor me salió. Con esto les estoy diciendo que su propia voz interior es la mejor FM que pueden sintonizar a toda hora.

No se olviden de que en cada uno de ustedes, ahí en la Tierra, hay uno de los nuestros haciendo el trabajo para el que encarnó.

Algo más. Cada uno de ustedes es una antena retransmisora. La antena no es la señal, la deja pasar. La recrea con sus mejores recursos. Como un mero instrumento. Cada uno es un instrumento. Y elige: instrumento de su ego o instrumento de su esencia humana.

Cada uno expréselo por el canal que quiera. Hasta el menor acorde aporta, incide. Lo estamos demostrando en este mismo momento.

Los instrumentos no se dedican a reproducir otros instrumentos sino a poner su mejor vibra a todo lo que pasa a través de ellos. En algunos resonará, en otros no.

Nunca quise convencer a nadie, solo inspirar a que cada uno sea su propio maestro, su propio mesías, como pedían Krishnamurti, Allen Ginsberg y tantos hermanos del camino.

No se trata de llegar a ser maestro para enseñar sino a una comprensión profunda de ese otro plano, la naturaleza divina, sentir el llamado y dar un lugar a los valores humanos en el cotidiano. No es tiempo de instructores espirituales “sobre” nosotros sino de encontrarlos en nosotros.

Sean su propio poeta. Su propio músico. Su propio docente. Su propio discípulo. Su propio sanador. Su propio artista. Su propio horticultor. Su propio cronista. Su propio radio operador. Su propio amigo invisible. Su propia pareja interior. Su propio faro.

Irradien, activen, vivan desde esa conciencia en todos sus círculos. Si alguien resuena con ustedes, bien. Y sino no, también.

Juan Carlos Kreimer con su amigo Miguel Grinberg

Este texto fue leído el lunes 18 en el Centro Cultural Betanzos, durante una radio abierta con la que un grupo de seguidores de Mutantia celebró los 88 de Miguel Grinberg, su director. Periodista, escritor, editor y divulgador del pensamiento alternativo del siglo 20, Grinberg murió en 2022.

