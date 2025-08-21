"Es un espacio masivo, abierto, gratuito y de circulación de todo lo que la palabra genera", señaló el intendente Pablo Javkin en el acto donde municipio, provincia y la Fundación El Libro presentaron oficialmente la Feria Internacional del Libro 2025, que se desarrollará entre el 15 y el 25 de octubre. Será en un renovado Cultural Fontanarrosa (San Martín y San Juan) y en el marco del Tricentenario de la ciudad. Además, en el acto, las partes firmaron un convenio de compromiso para sostener en las distintas ediciones la Feria, que este año genera expectativa de superar las 400 mil personas del anterior.

Desde la municipalidad destacaron que se trata del encuentro literario más importante de la región, y el intendente celebró el poder "volver a hacerlo con el esplendor de una obra nueva en el Fontanarrosa, como un espacio remodelado, un lugar que merecía una inversión. Estamos convencidos de invertir en cultura".

Además, señaló que para octubre se viene también la inauguración de la Tecnoteca que estará ubicada en el Galpón 13: "Las dos cosas están ligadas a lo que entendemos que tiene que ver con el futuro de la ciudad. De algún modo, por las nuevas tecnologías o por la tradición lo que en definitiva va a sobrevolar y unir es la palabra".

Para el intendente "lo que viene está muy ligado a la palabra, a la imaginación, a la creatividad y nos pone muy contentos sobre todo en este contexto también del país, que Rosario no solo vuelva a ocupar el lugar que nosotros creemos que debe ocupar, sino fundamentalmente que lo ocupe como un faro cultural de la Argentina. En un momento donde imaginar y contar respuestas nuevas es necesario, en este octubre, a 300 años de sus primeros pasos, nos vamos a dar el gusto de inaugurar estas obras importantísimas relacionadas a la cultura hacia el futuro", dijo.

Al mismo tiempo, sostuvo que se va "a mantener la característica de una feria abierta, masiva y gratuita, para que fluyan todos los intercambios. Y con el orgullo, este año, de hacerlo en este mes tan importante, porque octubre de algún modo es nuestro mes del tricentenario (ver recuadro), y con un centro cultural hecho nuevo. Ya inauguramos la parte exterior, y con la Feria vamos a llegar a la parte interior", dijo.

Como parte de la agenda, señaló que el 3 de octubre será inaugurado el nuevo sector de la Isla de los Inventos, que "va a tener 4000 metros cuadrados más y vamos a jugar un poco con la idea del tren y los libros porque parte del nuevo equipamiento de la Isla tiene que ver con una biblioteca".

La ministra de Cultura, Susana Rueda, invitó a "celebrar". "Luego de un fin de semana donde Rosario sigue teniendo muchos eventos que dan lugar al encuentro, lo que más celebramos es la enorme movilización de personas de todo el país por nuestra ciudad, luego de que supo ser cuestionada y estigmatizada". Sobre la Feria, señaló: "Desde el Ministerio estamos acompañando, coorganizando y esto también hay que celebrarlo, porque es la segunda vez que ocurre y antes no era común. Para nosotros es un placer estar acompañando cada evento cultural que se hace desde la Municipalidad de Rosario en conjunto con la Provincia de Santa Fe. Porque eso también marca, indica, un destino, una dirección que podemos decir que es contracíclica con determinadas tendencias que ponen a la cultura como el enemigo a combatir". Y sumó: "Sostenemos que la cultura es lo que nos protege de la incertidumbre, genera estímulo, esperanza y placer".

Como parte de las actividades, indicó que además del Fontanarrosa "también está Plataforma Lavardén a disposición para esta celebración. Vamos a estar con un encuentro de bibliotecas populares de la zona sureste, el 18; y el lunes 20 y viernes 24 habrá obras de teatro para niños y niñas".

El director de la Fundación El Libro, Ezequiel Martínez, sostuvo que “cada iniciativa que apueste a la cultura, que sienta que la cultura no es un gasto sino una inversión en el futuro, para nosotros es un privilegio” y mencionó que en esta nueva edición uno de los desafíos será “mostrar un centro maravilloso como es el Fontanarrosa”.

Además, destacó: "Acá hay también autores, editoriales y librerías que tienen que estar orgullosísimos, porque creo que son un faro para el resto del país también, de muchos años y de muchas décadas, que iluminan hacia el resto del país con todo lo que hacen”.

Desde el la secretaría de Cultura municipal que conduce Federico Valentini -presente en el acto- agregaron que la Feria reunirá a editoriales independientes y grandes sellos, librerías, escritoras, escritores y artistas de todo el país, con una programación amplia y diversa. Habrá espacios dedicados a las infancias, actividades para escuelas, talleres, presentaciones de libros y charlas magistrales, pensadas para acercar la literatura a públicos de todas las edades y promover el encuentro entre lectores y autores.

La edición 2025 ya tiene el registro abierto para que autoras y autores, así como para que librerías y editoriales del departamento Rosario hagan sus presentaciones de libros, además de las convocatorias para formar parte de los stands de la EMR Librería Municipal y del Gobierno provincial, impulsado por el programa Feriar del Ministerio de Cultura.

Rosario empezó a construir un canon e identidad literaria que también celebra su Tricentenario en la feria Internacional del Libro, con un catálogo “enorme y fecundo”. La lista está integrada por Pedro Tuella, Elvia Aldao de Díaz, Mateo Booz, Emilia Bertolé, Arturo Fruttero, Irma Peirano, Felipe Aldana, Beatriz Vallejos, Fausto Hernández, Facundo Marull y Alfonsina Storni (viviendo en Rosario). A los ya mencionados se suman Roger Plá, Angélica Gorodischer, Beatriz Guido, Jorge Riestra, Roberto Fontanarrosa, Alma Maritano, Francisco, Elvio Gandolfo, Aldo Oliva, Rafael Ielpi, Gary Vila Ortíz, Jorge Isaías, Concepción Bertone, Rubén Sevlever y Hugo Diz.