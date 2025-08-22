Este sábado 23 de agosto, a las 19, quedarán inauguradas dos nuevas exposiciones que proponen un recorrido por la historia y la contemporaneidad artística: "Juan B. Castagnino. El coleccionista ejemplar" y "Estado harapito. Obras y archivos 1975-2025'.

La primera muestra, "Juan B. Castagnino. El coleccionista ejemplar", reúne un valioso conjunto de obras pertenecientes a la colección histórica del propio Museo Castagnino y del Museo Histórico Provincial Julio Marc, además de piezas procedentes de colecciones privadas que, por primera vez, se exhiben ante el público. Esta propuesta invita a conocer la figura de Castagnino no solo como mecenas y referente cultural, sino como un apasionado coleccionista cuya visión dejó una huella indeleble en el patrimonio artístico de la ciudad.

La segunda exposición, "Estado harapito. Obras y archivos 1975-2025", es una retrospectiva dedicada a la artista rosarina Claudia Del Río, bajo la curaduría de Santiago Villanueva. Recorre cinco décadas de producción, desde los años setenta, cuando la artista comenzaba a definir su mirada, hasta obras recientes, algunas realizadas especialmente para esta ocasión. Se trata de una propuesta que dialoga con la memoria personal y colectiva, los archivos y los gestos poéticos que atraviesan la práctica artística de Del Río.

Las dos exposiciones podrán visitarse en la sede del Museo Castagnino (Av. Pellegrini 2202), y se suman a la programación especial por los 300 años de Rosario, consolidando al museo como un espacio clave para la reflexión sobre la historia y el presente del arte en la región.