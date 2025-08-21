Este jueves, el vicejefe de Gabinete de la Nación, Lisandro Catalán, recibió al ministro del Interior de Chile, Álvaro Elizalde, acompañado del embajador José Antonio Viera-Gallo, para abordar los graves incidentes ocurridos en el partido entre Independiente y Universidad de Chile en Avellaneda. Tras la reunión, desde Nación se deslindaron de toda responsabilidad en materia de seguridad.

“El Ministerio de Seguridad no tiene injerencia en los dispositivos que organizan las provincias. La responsabilidad recae en las fuerzas de seguridad provinciales y en Aprevide”, enfatizaron desde el gobierno, tras la reunión con los funcionarios chilenos.

Incidentes en Independiente: Nación se deslinda y apunta a Provincia y club anfitrión

El miércoles por la noche, la cancha de Independiente en Avellaneda se convirtió en escenario de violencia. El partido entre Independiente y la Universidad de Chile por la Copa Sudamericana fue suspendido tras incidentes entre hinchas.

La violencia comenzó cuando barras del equipo visitante, ubicados en una bandeja superior, empezaron a arrojar objetos hacia los hinchas locales, situados en una tribuna inferior. Los proyectiles pusieron en riesgo a familias y espectadores.

Dentro del estadio, la zona quedó prácticamente liberada, lo que derivó en enfrentamientos entre las barras, con tres personas gravemente lesionadas y al menos 19 heridas de distinta consideración. Periodistas presentes denunciaron graves fallas en los controles de acceso, que incluso permitieron que algunos ingresaran con facas.

En este contexto, el vicejefe de Gabinete, recibió al ministro del Interior de Chile y deslindó responsabilidades sobre la seguridad: “Son las autoridades bonaerenses quienes deben dar explicaciones y llevar adelante las actuaciones correspondientes para esclarecer los hechos y asumir sus responsabilidades”.

En un comunicado, Catalán agregó que, desde Nación, se habían dispuesto medidas para identificar a los responsables, solicitar su expulsión y aplicar el derecho de admisión de por vida en los estadios argentinos.

La ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, coincidió en la crítica y sostuvo: “Lo de ayer en Independiente fue una tragedia. El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires dejó que la violencia se adueñe de la cancha porque les da miedo intervenir con la Policía bonaerense para recuperar el orden

Y añadió: "El gobernador Kicillof se saca fotos con Tapia para la vuelta de las dos hinchadas por puro show electoral, pero es evidente que no puede garantizar la seguridad ni cuidar a la gente”.

