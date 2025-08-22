Jugadores, hinchas y fuegos artificiales le dieron anoche color y pasión a un nuevo banderazo en el Coloso del Parque. Más de 25 mil leprosos concurrieron al estadio para encontrarse con los futbolistas, aunque a diferencia de otras ceremonias previas al partido con Central, ayer los rojinegros canalizaron en primer lugar su cariño y empatía con el técnico Cristian Fabbiani. El entrenador fue una de las figuras más buscadas por el simpatizante leproso junto a Ever Banega. El plantel recibió el aliento de la hinchada para el partido de mañana en Arroyito una vez finalizada la práctica que tuvo lugar en el estadio, a puertas cerradas.

El momento más emotivo de la celebración sucedió cuando se apagaron las luces del estadio, los hinchas alzaron celulares para iluminar y de la popular se lanzaron fuegos artificiales por varios minutos. Para el final hubo aplausos de los jugadores al público, no sin antes recibir los dirigidos por Fabbiani el reclamo por el triunfo mañana en el Gigante.

En cuanto a la formación, Fabbiani no duda en ir a jugar el clásico con línea de cinco en el fondo. Lo hizo siempre que el equipo fue visitante y más aún mañana por la trascendencia del juego. También tiene claro el entrenador que no es opción hacer debutar a Darío Benedetto con la rojinegra como titular ante los canayas. El ex Boca se recupera de un desgarro, tiene posibilidades de ir al banco de suplentes y eso lo resuelve hoy el entrenador en Bella Vista. Del equipo que viene de eliminar por Copa Argentina a Atlético Tucumán (ante Defensa y Justicia por el Clausura el domingo pasado jugaron los suplentes) la única variante será la de David Sotelo por el suspendido Luca Regiardo. Martín Fernández Figueira es la otra alternativa que tiene el técnico en este puesto pero su condición de jugador más ofensiva le resta chances. Así la once de la lepra se anticipa para el clásico con Espínola; Montero, Cuesta, Lollo, Noguera, Martino; Banega, Sotelo, Herrera; Maroni; González.