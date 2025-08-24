E-commerce

De acuerdo al estudio de mitad de año de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), en el primer semestre de 2025, el comercio electrónico alcanzó una facturación de 15.317.918 millones de pesos, lo que representa un crecimiento nominal del 79% en comparación con el mismo período de 2024, por encima de la inflación del período. En términos de órdenes de compra, el eCommerce registró un crecimiento del 46%, similar al salto observado en 2020, alcanzando un total de 149,5 millones de órdenes de compra en el primer semestre 2025. Además, se contabilizaron 203.9 millones de unidades vendidas (+49%). El ticket promedio por orden se situó en 102.449 pesos. De esta manera, el canal online ya representa el 25% del total de ventas, con especial participación en las categorías de Alimentos y Bebidas; Herramientas y Construcción; y Hogar, Muebles y Jardín.

Fiebre del oro

Según un informe Bloomberg Línea, "el oro ha recuperado el centro del escenario. Con un alza de más de 20% en lo que va del año, el metal precioso ha dejado atrás al Bitcoin, al S&P 500 y a prácticamente cualquier otro activo. UBS proyecta que el rally aún tiene cuerda: subió su estimación para marzo de 2026, con la demanda global en camino de alcanzar máximos no vistos en más de una década". "¿Qué hay detrás de esta fiebre dorada? Inflación persistente en EE.UU., un dólar debilitado, dudas sobre la sostenibilidad fiscal y compras récord de bancos centrales. En palabras de los estrategas de UBS, el oro se está consolidando como 'una cobertura clave frente a riesgos estructurales y geopolíticos'", agrega el documento.

Déficit social

"Durante los primeros seis meses de 2025, el Estado acumuló un superávit financiero de $3.095.086 millones. Este resultado positivo, sin embargo, se explica en gran parte por la subejecución del gasto en áreas sensibles. Si se utilizara el 88,6% de ese superávit ($2.742.389 millones), se podrían evitar recortes en partidas críticas sin comprometer el equilibrio fiscal. Aún así, el Estado mantendría un superávit de $352.697 millones", advierte la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). "¿Qué se podría financiar con parte del superávit?", se pregunta el trabajo: