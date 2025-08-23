Con el discutido dictamen de mayoría de la comisión de Poder Judicial y otros órganos constitucionales (ver aparte), que consumió 12 horas de debates internos en el frente oficialista Unidos, las cinco comisiones temáticas de la Convención reformadora de la Constitución de Santa Fe terminaron su trabajo y comienza la última parte de ese proceso histórico. Ayer al mediodía venció el plazo para que las bancadas presentaran sus dictámenes de minoría y desde la semana próxima la comisión Redactora comenzará a “editar” los textos producidos durante seis semanas por los 69 convencionales. Aunque, en verdad, el Gobierno impuso su mayoría y los despachos que se convertirán en la letra de la próxima carta magna tienen su firma.

Relección de gobernador y vice por un período –con una cláusula transitoria que habilita al radical Maximiliano Pullaro a volver a intentar-; dos períodos también para el resto de las categorías electorales; una Corte de siete miembros que “deberá procurar la paridad de género- y cuyos ministros deberán pasar a retiro al llegar a los 75 años; un Ministerio Público bicéfalo que incluye la acusación y la defensa pero cuya selección y remoción mantendrá primacía “política”; la autonomía municipal plena con recursos pero sin precisiones exactas sobre las transferencias del tesoro provincial a los gobiernos locales; y la consagración de nuevos derechos y ampliación de viejos son los principales elementos que tendrá la nueva Constitución santafesina.

La ley que declaró la necesidad de la reforma impuso un plazo de 60 días corridos para su debate, que se inició el 14 de julio pasado. Hubo largos debates, los convencionales escucharon a las organizaciones de la sociedad civil que demostraron –en demasía- que efectivamente quería participar y hace oír su voz.

Debate endogámico

Sin embargo, en la última semana, cuando las cinco comisiones temáticas debían producir sus dictámenes, la mayoría del frente Unidos hizo que las discusiones fundamentales se produjeran a su interior, entre los partidos que la componen y tienen representación en la Convención. Particularmente, entre la UCR y el PS, que conforman un frente electoral pero atesora miradas distintas en muchos aspectos de la vida política e institucional de la provincia. Nada que, aunque de modo trabajoso, impidiera arribar a “consensos”.

De hecho, al comienzo de la Convención reformadora las fuerzas que integran el oficialismo presentaron siete proyectos distintos, demostrativo de su unidad en la diversidad.

Con el resto de las fuerzas políticas fue distinto. La Libertad Avanza (LLA) participó bajo la premisa de que no había necesidad de reformar nada y sus principales voceros se ciñeron a “denunciar” y pronunciar el término “casta” por cada cantidad de palabras. De todos modos, presentaron dictámenes de minoría en todas las comisiones.

El oficialismo buscó –y en algunos casos puntuales consiguió- el acuerdo de otras bancadas en las firmas de los dictámenes de mayoría. No fue la regla, sino más bien la excepción. Los opositores de diferentes extracciones políticas se quejaron de que los convencionales de Unidos les llevaron “paquetes cerrados” para firmar, sin posibilidad de poder hacer aportes.

El panperonismo de Más para Santa Fe también exhibió la diversidad que cobijó la lista de unidad. Los senadores que se convirtieron por dos meses en reformadores aportaron sus votos el primer día para que el reglamento de la Convención estableciera que el nuevo texto debería aprobarse con mayoría simple. Eso permitió que desde el vamos el Gobierno supiera que, con sus 35 convencionales más los tres del amistoso Frente de la Esperanza, iba a tener los votos necesarios para conformar la mayoría exigida.

También los senadores aportaron en la comisión de Poder Ejecutivo y Legislativo sus votos para la reelección de gobernador y vice. Ello tuvo como contraparte del acuerdo que las reelecciones de los senadores y diputados –que quedaron circunscriptas a un solo período- cuenten como primero el que se iniciará en 2027, por lo que si el voto popular los acompaña podrían ejercer mandatos hasta 2035.

Contaminación proselitista

El inicio de la campaña electoral para los comicios de medio término convocados para el 26 de octubre, cuando Santa Fe elija 9 de sus 19 diputados nacionales, se metió en la discusión de la Constitución, que es un “tema serio” que “exige responsabilidad”, como se cansaron de decir en las comisiones la mayoría de los reformadores, mientras se chicaneaban en clave proselitista.

Como fuere, la Convención entró en su etapa final al concluir el período de debates en comisiones y producción de dictámenes. Desde la semana que viene comenzará a trabajar la Redactora, que se encargará que convertir los dictámenes –sin modificar su espíritu- en letra constitucional y jurídicamente precisa. Al participar de una comisión, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Roberto Flistocco, le pidió a los convencionales “hacer una constitución sencilla y entendible”.

Luego será el turno de la sesión del pleno de la Convención, que es modo en que se denomina a los 69 reformadores elegidos en los comicios del 13 de abril pasado, quienes deberán votar cada artículo modificado del nuevo texto magno. Se trata de medio centenar de cambios que, se espera, conformen la estructura jurídica macro que contenga la actualización de la ley más relevante de la provincia para las próximas décadas.