Alejandrina Borgatta tiene 41 años, nació, se crio y vive en Villa Constitución, la ciudad del cordón industrial santafesino atravesada por la historia de la UOM, Acindar y las luchas obreras. Licenciada en Ciencia Política, concejala desde 2017, militante de La Cámpora y madre de un niño de cinco años, se autodefine en materia religiosa como “católica no practicante”, hoy ocupa el tercer lugar en la lista de candidatos a diputados nacionales de Fuerza Patria, que encabeza Caren Tepp de Ciudad Futura, seguida por Agustín Rossi. Su figura condensa varias capas de una historia personal y política: hija de un trabajador metalúrgico y de una docente, atravesó la década de los noventa viendo a su padre suspendido y peleando por el sustento familiar, para luego abrazar con convicción la militancia kirchnerista a partir de 2010, tras la muerte de Néstor Kirchner.

Borgatta reivindica sin ambages la herencia de Néstor y Cristina, recuerda con emoción la dignidad recuperada en esos años y no esconde la crudeza del presente. “Ni en los noventa vimos lo que está pasando hoy en Villa Constitución, eso significa que la situación es realmente grave”, afirma en diálogo con este diario. Con el tono sereno de quien combina convicciones profundas con una sensibilidad que nunca se apaga, describe los desafíos de la unidad peronista, la crudeza de los gobiernos de Javier Milei y Maximiliano Pullaro, y la necesidad de construir esperanza en un escenario social devastado.

El peronismo y la marca de los noventa

Cuando aborda su vinculación con el peronismo se manifiesta en forma visceral,” Desde que nací, soy peronista. Vengo de una familia de abuelos militantes del peronismo. En mi casa todos son peronistas. Ninguno ocupó cargos, pero siempre fueron militantes de base, de esos que sostienen el movimiento desde abajo. Yo me formé mirando eso, escuchando historias, viendo las imágenes de Perón y de Evita. Mis abuelos siempre recordaban con gratitud la casa que les había entregado la Fundación Eva Perón. Y mi suegro, que vivía en Teóbal, me contaba que sus primeros juguetes los recibió cuando pasaba el tren en el que venía Evita las pelotas y muñecas llegaban desde los vagones y cada chico corría para llevarse uno. Él siempre dice que su primera pelota fue gracias a Evita. También me repetía que Perón le construyó la escuela justo enfrente de su casa y que fue el primero de todos sus hermanos en poder estudiar. Son esos relatos los que muestran cómo el peronismo dignificó a mi familia y a tantas otras”.

La memoria de la década menemista atraviesa su relato. Borgatta tenía poco más de diez años cuando su padre, obrero metalúrgico de Acindar, fue suspendido. “Me acuerdo de las carpas en la puerta de la fábrica, de las ollas populares, de acompañar a mi papá mientras mi mamá y mi abuelo sostenían la casa. Tengo la imagen de mi viejo llorando porque no podía mantener a la familia, y la del abrazo con mi mamá cuando lo reincorporaron. Eso me marcó para siempre”, relata, emocionada.

Esa vivencia explica también la huella que dejaron los gobiernos kirchneristas en su vida personal y familiar. “En 2003 votamos por primera vez a Néstor y volvimos a ver la dignidad en nuestra mesa. Mis viejos podían mandar a sus hijos a estudiar, podían irse de vacaciones. Eso fue lo que me terminó de convencer de militar sin parar desde 2010, cuando murió Néstor. Antes discutía, defendía, pero ahí entendí que la militancia tenía que ser un compromiso permanente”, señala.

Borgatta asumió como concejala en diciembre de 2017. Fue su primera experiencia institucional después de varios años de militancia territorial. “Ese año salimos como tercera fuerza política en Villa Constitución, pero en 2021 logramos instalarnos como segunda, a muy poquitos votos del socialismo”, recuerda. En 2023, cuando gran parte del peronismo local decidió competir por afuera del PJ, ella se mantuvo en el partido y dio la pelea en una interna. Ganó y volvió a posicionar al peronismo como segunda fuerza, a pesar de la dispersión. “Si hubiéramos ido todos juntos, Villa Constitución habría tenido al peronismo como primera fuerza. Pero por intereses particulares cada uno se fue por su lado y el resultado fue que la derecha ganó”, admite.

En ese escenario, la dirigente villense se volvió una referencia provincial. Desde la base industrial del sur santafesino, supo construir una trayectoria que combina gestión local con inserción en los debates provinciales y nacionales. “En la campaña como concejala recorrí el departamento y todos los intendentes y presidentes comunales me repetían lo mismo: la gente pide unidad y renovación. Unidad para no volver a cometer los errores del 2023 y renovación porque la sociedad reclama nuevas caras, nuevos liderazgos, una forma distinta de construir”, explica.

Una lista con unidad y renovación

El tercer lugar en la lista de Fuerza Patria la coloca en un lugar expectante. Borgatta entiende ese lugar como parte de una estrategia de reconstrucción. “Lo más importante es que logramos una lista de unidad del peronismo en Santa Fe. Después del fracaso electoral de 2023, no podíamos volver a cometer el mismo error. La unidad era imprescindible, y además con una cuota de renovación, con nuevas caras que nos permitan representar a la sociedad de otra manera”, destaca.

La lista que encabeza Caren Tepp, seguida por Agustín Rossi, expresa para Borgatta un equilibrio entre experiencia y novedad. “Rossi y el Cachi Martínez representan la trayectoria y la experiencia; Caren Tepp y quienes venimos detrás aportamos la renovación y nuevas miradas. Obviamente siempre faltan compañeros valiosos, pero lo fundamental es que logramos unidad sin dejar grandes heridas. Ese es el punto de partida para todo lo que viene”, resume.

Críticas a Milei y Pullaro

Al analizar la coyuntura, la concejala villense no duda en trazar un paralelo entre el gobierno nacional y el provincial. “Milei ha sido cruel con los sectores más postergados: con los jubilados, con las personas con discapacidad, con los laburantes que hoy viven con miedo de quedarse sin trabajo. En Villa Constitución hay 500 trabajadores suspendidos, y no sólo en Acindar sino en toda la red de empresas metalúrgicas de la región. Lo que vivimos hoy es incluso más duro que los noventa”, advierte.

De Pullaro sostiene que: “Como dice la compañera Florencia Carignano: es un felpudo de Milei”. “Sus legisladores le votaron todo a Milei sin obtener nada a cambio: ni obras, ni recursos. En las políticas provinciales se copia la crueldad nacional: jubilados docentes castigados con aportes solidarios, estatales sin recomposición, ausencia total frente a la crisis productiva. En pandemia, con todas las diferencias que podíamos tener con el gobierno de turno, hubo acompañamiento a las pymes. Hoy no hay nada. Pullaro no ha dicho una palabra sobre la situación en Villa Constitución. Ese silencio es complicidad”, denuncia.

Ante la pregunta por la construcción de esperanza, Borgatta apela a la Cámara de Diputados como trinchera de resistencia. “Tenemos que lograr una mayoría que levante la mano en favor de los más vulnerables, que le ponga un freno al ajuste. La esperanza se construye en el mensaje, pero sobre todo en la acción, mostrando que hay otra forma de gobernar. Y para mí, la esperanza siempre es seguir acompañando a Cristina y pedir por Cristina libre”, afirma sin titubeos.

Esa convicción se combina con el costado íntimo de su desafío personal: trasladarse a Buenos Aires para ocupar una banca mientras cría a un hijo de cinco años. “Sé que no va a ser fácil. Cuando me lo propusieron lo primero que pensé fue en él. Mi familia me apoya, saben lo que me apasiona y lo que me impulsa. Yo siempre siento que tengo una mano que me empuja y me dice: dale, seguí. Y acá estoy, con la certeza de que esa mano es la de quienes nos precedieron en la lucha y nos enseñaron que militar siempre vale la pena”, concluye.

Con su voz mezcla de emoción, firmeza y memoria histórica, Alejandrina Borgatta se proyecta desde el sur santafesino como parte de una nueva camada peronista. Su historia personal, atravesada por la industria, el trabajo y la militancia, se enlaza con la convicción de que todavía hay futuro para construir.