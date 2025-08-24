La reforma de la Constitución de Santa Fe entra en la fase final. Las cinco comisiones temáticas de la Convención Reformadora presentaron 105 dictámenes, de los cuales 36 corresponden a mayorías y el resto a aportes de las distintas fuerzas políticas y convencionales. El trabajo incluyó la participación de especialistas, instituciones y ciudadanía en audiencias públicas realizadas en distintas ciudades. Ahora toda esa producción pasará a la Comisión Redactora, que desde mañana comenzará a sesionar para definir qué textos llegarán al pleno de la Convención. Hay preocupación entre los trabajadores estatales y la oposición por el "gris" en el que quedaría el futuro de la Caja de Jubilaciones de Santa Fe al no estar debidamente blindada para no ser transferida a la nación.
Este es un contenido original realizado por nuestra redacción. Sabemos que valorás la información rigurosa, con una mirada que va más allá de los datos y del bombardeo cotidiano.
Hace 38 años Página|12 asumió un compromiso con el periodismo, lo sostiene y cuenta con vos para renovarlo cada día.