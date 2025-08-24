A veces los partidos se ganan en el pizarrón. También están esos partidos que se ganan con el impulso del azar. Y están, claro, los encuentros donde el ganador se impone por méritos. A veces, muy pocas veces, o casi nunca, los partidos se ganan como se sueñan. En Arroyito el sueño era vencer con un gol de Angel Di María. Un sueño que Angel hizo realidad, como tantos otros con la camiseta de la Selección, de la forma más onírica que se pueda imaginar: con un golazo y a poco del final. Un gol maravilloso de tiro libre que ya se guarda entre los mejores en la historia de los clásicos. Y la fiesta fue de cotillón amarillo y azul porque Newell’s tuvo como único argumento luchar y defender, sin más ambiciones.

El clásico tuvo mucho de partido típico: muy disputado en cada pelota, casi nada jugado y sin acciones de riesgo. En el primer tiempo hubo algún rato que Newell’s se paró en campo de Central y generó algunos buenas jugadas, aunque sin final. En esa búsqueda, Maroni hizo todo mal y González, aunque ganó muchas pelotas, jugó solo. Pero Central también estuvo errático. Campaz no gravitó, Di María no desequilibró con gambetas y Malcorra no tuvo control del juego. El partido cayó en los centros al área como único recurso y el fondo leproso le ganó todas a Veliz. Se fueron los 45 minutos de juego sin remates al arco. Pero todo cambió en el complemento.

Porque Central se propuso ganar, atacó compulsimente y sometió a Newell’s a jugar en su área todo el tiempo. Campaz logró penetrar en sus corridas, aunque Espínola controló todas sus pelotas, Malcorra mostró más movilidad y Veliz no se cansó nunca de pelear. Newell’s no pudo salir del ahogo. Más aún porque solo Herrera y Banega podían tener la pelota en los pies algunos segundos. Maroni frustró todos los ataques, Fernández no es un jugador de juego con la pelota. La lepra estaba encerrada y Fabbiani no intentó revertir la situación. Por el contratio, metió a Sotelo para ayudar a Montero en la marca. Y aunque Central no generó peligro, Newell’s estuvo en riesgo en todo momento con su falta de convicción para llevar la disputa del partido fuera de su área. El primer remate fue de Veliz con una mediavuelta que desvió Espínola. Newell’s tuvo una jugada en los 90 minutos, casi por azar, en un pelotazo que le cayó a González en el área. Pero Broun desvió el derechazo alto del paraguayo.

Veliz nunca se cansó de pelearla

Porque Central profundizó su monólogo. Y aunque los centrales rojinegros despejaron todo, no se dieron cuenta que Di María estaba en pleno transe onírico. El ídolo de la Selección pidió la pelota para ejecutar un tiro libre desde 30 metros por infracción a Coronel. Besó el balón y abrió los ojos sin salir de su sueño. Angelito estaba en su transe. Y cuando despertó la pelota se le metió a Espínola en hermosa parabola por el palo de la barrera. Una maravilla de gol que solo en los sueños se puede ver. Y todo se terminó. Se jugó algunos minutos más. Y mientras la pelota seguía por el aire entre tanto zapatazo desesperado de la visita, Di María era ovacionado y jugaba con lámigras de emoción al ver como el sueño era realidad.

1 Central

Broun 6

Coronel

Quintana 6

Komar 6

Sández 5

Di María 7

Ibarra 7

Campaz 5

Malcorra 5

Copetti 4

Veliz 6

DT: Ariel Holan

0 Newell’s

Espínola 7

Montero 6

Lollo

Cuesta

Noguera

Martino

Banega

Fernández

Herrera

Maroni

González

DT: Cristian Fabbiani

Gol: ST: 36m Di María (C).

Cambios: ST: 23m Sotelo por Maroni (N), 34m Módica por Copetti (C), 37m Benedetto por Noguera (N), 44m Mallo y Duarte por Di María y Campaz (C), 45m García y Salcedo por Montero y Fernández (N).

Arbitro: Darío Herrera

Cancha: Central

Expulsado: ST: 39m Lollo (N).