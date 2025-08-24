“Sufrí mucho en estos últimos años porque hace un tiempo que quería cumplir este sueño y no podía. Sincesamente no tengo palabras, se que muchos me puteron en su momento y esta victoria es para ellos. Y para mi familia que me bancó en todo momento para cumplir este sueño”, expresó Di María, aún conmovido por la emoción del triunfo. Superada por la emoción, el ídolo canaya con ojos brillantes, agregó: “El destino es así, la vida me llevó por muchos lados y terminé volviendo donde soy feliz. Pero jamás pensé que iba a poder hacer esto. Nacho (Malcorra) es el encargo de los tiro libre y me dejó hacerlo. Es como si me prestó su zurda y lo hice yo. Toda una vida, estos 18 años afuera, soñando con esto. Con lo que pasó ya no se que más pedir”. Pero lo pensó mejor y el ídolo acotó un nuevo deseo: “Salir campeón con Central”. Hubo foto grupal y a cada paso Di María recibió un abrazo entre tanta felicidad para dejar la cancha con una ovación estruendosa.