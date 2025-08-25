Amílcar Nicoletti tenía 40 años y era el presidente de la filial de Rosario Central en Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. Por un problema de documentación no pudo viajar en avión hacia Rosario para ver el clásico del sábado y decidió salir a la ruta en su auto Fiat Argo junto a su familia compuesta por su esposa y sus dos hijos: Ian (7) y Yasmín (15). A la altura de Pehuajó, provincia de Buenos Aires, el vehículo impactó de lleno contra un camión, que era manejado por un hombre de 29 años. El hombre y sus dos hijos murieron en el acto, mientras que la madre de la familia fue trasladada a un hospital y está internada en grave estado. El Club Atlético Rosario Central lamentó "profundamente" lo ocurrido y manifestó: "Acompañamos a su familia y seres queridos en este doloroso momento".
