Está a ocho puntos del último puesto de la tabla (descenso directo), acumula cinco derrotas consecutivas e incuestionables en el clásico con Central, presenta en cancha una formación sin jugadores formados en las divisiones inferiores, los chicos que aparecen se venden, en el mejor de los casos, a seis meses de debutar, todavía no se sabe el resultado de la auditoria contable que se abrió en 2021 para conocer la deuda del club y, para peor, se desconoce el rojo actual de la tesorería. Las elecciones son en diciembre pero algunos socios se convocaron ayer en la sede del club y agrupaciones políticas evalúan presentar un petitorio a la dirigencia con medias a tomar para detener la persistente degradación institucional.

Ignacio Astore hace cuatro años que está al frente de Newell’s y no aparece para dar explicaciones al cuadro de agonía que padece el fútbol profesional. La última vez que el socio leproso se encontró con el presidente fue en febrero pasado, después de perder el clásico de local, y en la ocasión Astore prometió que iba a adelantar las elecciones. Era una mentira para sacarse a los hinchas de encima. Ayer lo fueron a buscar de nuevo a la sede del parque Independencia para pedir su renuncia y no lo encontraron. Astore lleva dos años recibiendo en el Coloso del Parque la reprobación del hincha en cada partido y en ninguno de los reclamos de las tribunas reaccionó. Hace tiempo que ingresa al estadio los días de partido con máxima discreción y es probable que el viernes no concurra a presenciar el compromiso con Barras Central por la indignación que genera su figura.

Es difícil encontrar en la historia de Newell’s un presente peor que al actual. Más allá de las declaraciones resonante de Cristian Fabbiani para ganarse la empatía del hincha, Newell’s perdió los últimos cinco clásicos, en la mayoría de ellos no pateó al arco y acusó de clara falta de personalidad. Y si se creía que lo peor ya se había visto, el pasado sábado la lepra pisó el Gigante con once jugadores que no se formaron en la institución. Nunca antes Newell’s estuvo están lejos de perder su escencia de institución formadora de futbolistas y en consecuencia de grandes equipos.

Las elecciones son a fin de año y por la fragilidad deportiva e institucional quedan muy lejos aún. Es por eso que agrupaciones políticas evalúan elevar un petitorio con medidas a respetar por parte de la dirigencia hasta fin de año “para intentar salvar de Newell’s todo lo que se pueda”. “Se está conversando con diferentes sectores. Hay mucha preocupación. Y uno de los pedidos es que no se venda a ningún juvenil más”, confió un dirigente opositor a este diario. Es que Astore viene de vender a Mateo Silvetti a menos de un año de su debut y en condiciones aún desconocidas por el socio. ¿A quién se lo vendió? ¿Cuánto se pagó? ¿Dónde está la plata? Son las preguntas que aparecieron tras el anuncio de su pase a Inter de Miami. Astore faltó a su palabra compulsivamente. Y quizá su primer incumplimiento fue no dar a conocer el resultado de la auditoría contable que ordenó al asumir el cargo en 2021.