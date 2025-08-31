Después de dedicar varios años y mucho estudio a alumbrar este libro, he descubierto en carne propia (y en la vuestra, pero en la mía duele más...) una verdad desalentadora: la imbecilidad es seguramente el único ámbito en el que el conocimiento resulta del todo inútil. Dicho de otro modo: saber cómo funciona la estupidez, cómo actúa y se multiplica, debería, en rigor, ayudarnos a evitar sus consecuencias. Pues bien: no es así. La teoría de la necesidad evolutiva del incremento del número de imbéciles explica el porqué del fenómeno, pero no nos libra de él. Y os lo asegura el padre de la teoría, que podría demostrárosla con un puñado de anécdotas personales. Siendo así, ¿por qué ocurre esto? Muy sencillo, porque no nos resignamos. Sabemos que en general los ejemplares de Homo sapiens sapiens se comportan como imbéciles y que ese es el camino de la especie, pero seguimos negándonos a aceptarlo. Cueste lo que cueste. Vamos a ver, ¿cuándo entenderemos que ir contra la estupidez es también estúpido?



Es como cabrearse por los resultados electorales que no nos gustan, cuando deberíamos tener presente que los votantes no eligen al mejor, al más honrado, al más capaz, sino a quien más se les parece. Y como los imbéciles son mayoría, ya sabemos quién gana.

A los pocos años de concluir este estudio he visto confirmada una vez más una de las principales características de la estupidez: su carácter epidémico y la aceleración con la que se propaga. La frase que más oímos es: “El mundo ha perdido la cabeza” (ya la idea de que tuvo cabeza, aunque fuera hace mucho, mucho tiempo, casi parece sorprendente).

Hemos depositado demasiadas esperanzas en el Tercer Milenio, cuando, en última instancia, los del Tercer Milenio seguimos siendo nosotros, si bien algo más viejos. La querencia por la cantidad, por acumular “más” (lo “más”, como lo “mucho”, es un atributo principal de la estupidez), impera sin control a escala planetaria.

La inteligencia cuestiona las causas, estudia los efectos, se propone fines posibles a partir de determinadas premisas; la estupidez se ocupa de los medios para alcanzar esos fines: suministra números, cantidades de herramientas y máquinas, de hombres, de bienes y dinero, de poder y obediencia, de barbarie y cadáveres. Tras la borrachera ideológica de finales del pasado milenio, lo nuevo ha abandonado las ideas y se ha concentrado en las cosas (lo único que queda).

Con estas cosas poco podemos hacer, salvo esto: observar, por el placer solitario o poco más de entender. Es un fin en sí mismo.

Pero es mucho.

Lo es casi todo.

Este es el prólogo del libro Nuevo elogio del imbécil, que acaba de publicar en Argentina por la editorial española Gatopardo, con traducción de Juan Manuel Salmerón. El periodista italiano Pino Aprile comenzó su carrera literaria con una primera versión de Elogio del imbécil (1997). En español ha aparecido también Elogio del error (2003).

