Con el objetivo de frenar el avance del consumo de cigarrillos electrónicos —o vapeadores— entre adolescentes y jóvenes, la diputada provincial Sonia Martorano (PJ) presentó dos proyectos de ley que abordan el problema. El primer proyecto incluye a los cigarrillos electrónicos y dispositivos similares en la prohibición de consumo, publicidad y exhibición en espacios libres de humo. El segundo crea un Programa Provincial de Difusión y Prevención del Uso de Cigarrillos Electrónicos, con campañas educativas en escuelas, clubes, centros de salud y medios de comunicación. “Vapear no es inocuo. Es una nueva forma de adicción que amenaza con retroceder décadas de avances en la lucha contra el tabaquismo”, afirmó Martorano.