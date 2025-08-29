Newell's viene de jugar un clásico histórico ante Central. No solo por ser la quinta derrota consecutiva ante los canayas sino porque el equipo del Parque Independencia salió al Gigante sin un solo jugador formado en sus divisiones inferiores en la alineación titular. La política de hacer negocios numerosos en cada mercado de pases mantiene al club lejos de todo proyecto formativo pero la directiva no piensa rectificar el rumbo. Porque a horas del cierre del libro de pases el club hará una nueva contratación. El delantero Josué Colman llega hoy a la ciudad con el pase libre para realizarse la revisación médica y firmar a préstamo con los leprosos por un año. El jugador paraguayo, de 27 años, viene de jugar en Mazatlán de México, se inició en Cerro Porteño y pasó por Orlando City de Estados Unidos. Newell's suma a un jugador extranjero porque se desprendió del colombiano Carlos Ordóñez, a quien la directiva extrañamente le compró el pase hace dos años atrás y no jugó un solo minuto en Primera. Ningún técnico lo tuvo en cuenta.