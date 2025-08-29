Leer las novelas de Nora Mazziotti es entrar a un universo en el que el cine de los años ’40, el folletín y el melodrama se mezlcan para dar marco a sus historias de amor, resiliencia y sororidad entre mujeres. Las demás cuñadas (Paradiso Ediciones), que salió recientemente, cuenta la historia de una familia porteña en plena década de los ’40 en Argentina. En esta charla con Las12, Nora detalla por qué le gustan esas historias construidas por las vidas cotidianas de mujeres comunes y corrientes. Mazziotti dio cursos y seminarios de grado y de posgrado en varias universidades argentinas, de Brasil y de México. Se especializó en temas de teatro, ficción audiovisual e historia de los medios. Es autora de: Soy como de la familia. Conversaciones de Nora Mazziotti con Alberto Migré; La industria de la telenovela. La producción de ficción en América Latina; Telenovela, industria y prácticas sociales.

Compiló Antología de comedias y sainetes argentinos, Poder, deseo y marginación. Aproximaciones a la obra de Griselda Gambaro, El espectáculo de la pasión. Las telenovelas latinoamericanas. Como novelista, publicó La cordillera, Milonga perdida, Amores calabreses, Las cocoliches.

“La novela partió de la lectura del diario íntimo de una chica de 18 años que muere de tuberculosis en la década del 30, cuando no había vacunas, y que me conmovió mucho. Ella sabe que se va a morir, y a partir de la lectura de su diario, empecé a armar las historias. La protagonista va contando las vidas de sus cuñadas, partiendo de la idea de que su marido, veinte años menor que sus hermanas, debe ser hijo de alguna de ellas. Y me gustó armar un entramado familiar complejo, con muchas hermanas, novios, expectativas, secretos”, comparte Nora.

¿Qué rol cumplen el cine y el folletín en la historia?

--Está ambientada en los 30-40´s, años en que el cine era la salida más importante, así que sobre todo para Amalia, la que escribe el diario, era fundamental. Está armándose el star system, tanto de Hollywood como nativo, así que surgen estrellas como Lupe Vélez, mexicana, o Libertad Lamarque, argentina, que tenían fans. El folletín es un tipo de relato con muchos ganchos, enredos, donde pasan cosas todo el tiempo. Fui gran lectora y admiradora del folletín, por su popularidad, por sus clichés, por su sensibilidad melodramática y golpes bajos. Leí mucho Dickens, Louise May Alcott, Víctor Hugo. Y vi mucha telenovela. De ahí me viene la influencia.

En tus novelas la sororidad se destaca, ¿por qué?

--Me gusta contar mundos de mujeres. En mi familia había una abuela y muchas tías, primas, cuñadas. Tengo hijas y nietas, hermana y sobrinas. Creo que la solidaridad, la ayuda, el cuidado, y por supuesto los chismes, son muy de esos mundos. Yo escuché muchos relatos de todas ellas. La competencia entre mujeres es un más un verso del patriarcado que una realidad.

¿Cómo fue tomada por las lectoras?

--De mis novelas recibo comentarios hermosos, conmovedores. Descendientes de inmigrantes que se identifican con las historias de Amores calabreses o de Las cocoliches. De Las demás cuñadas me cuentan de sus propias cuñadas. Que te cuenten sus experiencias es muy enriquecedor, significa que les llegó al alma.

¿En qué estás trabajando ahora?

--En una novela en la que la protagonista trabaja en un puesto de feria en el Parque los Andes. Me gusta escribir sobre personajes comunes, laburantes.

¿Qué retomás de Puig? ¿O qué te gusta de su escritura?

--Cuando leí a Puig en mi adolescencia, por un lado, quedé fascinada y por el otro, frustrada. Él ya había escrito lo que yo quería. Ya estaba todo dicho. Y había usado los recursos que a mí me interesaban: el cine, las cartas, los diarios, la radio. Pero bueno, insistí.

En palabras de Liliana Viola: “Nora Mazziotti construye una narradora única, capaz de hacer de la curiosidad un muy eficaz instrumento de observación. El resultado es un apasionante relato de intriga familiar, una novela de aventuras íntimas narrada en clave de cotorreo, que consigue, además de interesarnos en las peripecias de la trama, develar los secretos de toda una época. Retrato de la educación sentimental de las primeras décadas del siglo XX marcadas por las películas en blanco y negro, las estrellas de Hollywood, las verdades nunca dichas, la radio, las novelas románticas, el fantasma de la tuberculosis, el tango y los noviazgos largos. Las demás cuñadas propone un ingreso a la prehistoria del feminismo, cuando los lazos y los deslumbramientos nacían en el caldo de cultivo de la opresión”.

Para Viola: “Con una maestría única para enhebrar géneros considerados ‘femeninos’, desde el chisme hasta el diario íntimo, Nora Mazziotti prueba una vez más que ella misma, como su protagonista, es una gran observadora de las pasiones que se escabullen entre las tareas domésticas, la crianza, los irreparables olvidos”.