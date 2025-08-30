La Unión Obrera Metalúrgica (UOM), seccional Rosario, desde inicio de la época invernal de este año decidió comenzar a ayudar a personas en situación de calle. Por iniciativa de su secretario general, Antonio Donello, el gremio local conformó el espacio de la Juventud Sindical de la UOM, que es la encargada cada jueves a las 20 de confeccionar cien viandas para repartir en zona del centro. “Cada vez se ven mas personas en situación de calle en la ciudad y nosotros brindamos nuestro aporte para mínimamente otorgarles un plato de comida caliente”, señala el comunicado de la UOM. “Es el Estado el que debe hacer esta tarea pero lo que se ve es que el gobierno nacional solo lleva adelante políticas que expulsan cada vez mas gente del sistema y quedan en estado de abandono y para peor desarticulan toda política de contención social”, apuntaron desde el gremio metalúrgico.
Este es un contenido original realizado por nuestra redacción. Sabemos que valorás la información rigurosa, con una mirada que va más allá de los datos y del bombardeo cotidiano.
Hace 38 años Página|12 asumió un compromiso con el periodismo, lo sostiene y cuenta con vos para renovarlo cada día.