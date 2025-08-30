A raíz de una medida dispuesta por Nación, para que se sigan aplicando los beneficios -como el Boleto Educativo- los usuarios con tarjeta física deben realizar una actualización obligatoria en las Terminales Automáticas SUBE. En el caso de personas con certificado de discapacidad y sus acompañantes, el trámite puede completarse a través de la App SUBE, en las terminales automáticas o en los comercios habilitados al momento de acreditar saldo.

Nación Servicios informó que, por motivos vinculados exclusivamente a SUBE, los usuarios de la tarjeta física que acceden a beneficios provinciales deberán realizar una actualización obligatoria en las Terminales de Automáticas SUBE (TAS). Esta medida es condición necesaria para que se sigan aplicando correctamente los descuentos al momento de viajar.

Desde la Secretaría de Transporte y Logística, dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo, se recuerda que los titulares del Boleto Educativo deben realizar la actualización de manera presencial en las Terminales Automáticas SUBE. En el caso de otros beneficiarios de atributos locales, como personas con certificado de discapacidad y sus acompañantes, el trámite puede completarse a través de la App SUBE, en las terminales automáticas o en los comercios habilitados al momento de acreditar saldo.

El procedimiento es rápido y accesible. En el caso de la App SUBE, se debe seleccionar la opción “Acreditá y consultá saldo” y apoyar la tarjeta en la parte trasera del celular hasta que aparezca el mensaje “Tu tarjeta está actualizada”. También puede realizarse en las terminales automáticas distribuidas en puntos estratégicos de la provincia o en comercios adheridos.

Desde el Gobierno de Santa Fe afirmaron que “esta medida responde exclusivamente a una resolución nacional, que impacta directamente en los beneficios gestionados localmente, como gestión funcionamos como canal de difusión para que los santafesinos continúen con sus atributos”. Por ello, se solicita a los usuarios que completen el trámite en tiempo y forma para evitar la pérdida de descuentos. Cabe destacar que los beneficiarios de la Tarifa Social Federal -subsidio nacional que otorga un 55 % de descuento en el transporte público- no deben realizar esta actualización.

A pesar de que esta actualización fue impuesta por Nación Servicios, la Provincia trabaja activamente para garantizar que los usuarios no queden excluidos por falta de información o acceso al trámite. Se están reforzando los canales de comunicación y asistencia en todo el territorio, con el objetivo de sostener la inclusión y la movilidad como derechos fundamentales.

Para consultas sobre el Boleto Educativo, los usuarios pueden comunicarse al 0800-777-0801 de lunes a viernes de 8 a 18, escribir a [email protected], o ingresar a educacion.santafe.gob.ar/bienestar/boleto-educativo para más información. Además, se encuentran habilitadas oficinas de atención presencial con turno previo en Rosario ( Terminal de Ómnibus Mariano Moreno, Cafferata 707 de 8 a 18, y Santa Fe Capital ( Terminal de Ómnibus, Belgrano 2910, de 7.30 a 18.30).