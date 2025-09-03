Y si haremos pues estamos/ En mundo tan singular/ Que el vivir solo es soñar.

No sé si por la lectura de Calderón, muchas veces creo que estoy soñando. A mi edad y después de ejercer la docencia durante treinta y cuatro años: de creer que la educación es el mayor bien que puede obtener una persona, de repetirme que no hemos atravesado miles y miles de año de cultura y civilización para volver a caminar en cuatro patas como los monos, de creer en suma en el bien común, en lo necesario que es practicar la igualdad ante la ley, de respetar al prójimo como a ti mismo, dudo si todo eso, no es una engañifa de los sentidos, una exaltación de las peores objetivos que una comunidad puede impulsar como ser los exterminios de los semejantes o que llamamos semejantes en función de una retórica que siempre termina perjudicando a los más débiles. Pienso en el mundo, en la idea del mundo que inculcaban mis padres…

Recuerdo que yo era un chico que amaba la lectura más que cualquier otra vivencia y que no sólo leía los libros llamados clásicos sino historietas que exaltaba las revistas de la época, con personajes como Ernie Pike, corresponsal de guerra, de la revista Hora Cero, que presentaba en cada número un combate o hecho relevante de la Segunda Guerra Mundial, y en donde la ficción se amalgamaba con el documentalismo de un acto heroico.

Yo tenía diez años y ya sabía que la primera guerra mundial había comenzado con la finalidad de terminar con todas las guerras, sólo que la primacía de la épica seguía predominando y pasaron veintiún años para que uno de los pueblos más cultos de la tierra comenzase la segunda que terminó con la vida de setenta millones de habitantes y el exterminio en los campos de gitanos, discapacitados, hebreos… Como siempre por razones económicas encubiertas en ideologías absurdas.

No pasaron cien años para que los hebreos, olvidando todo lo acontecido con ellos, atacan a una de las poblaciones más pobre del planeta. Quizá absurdamente consideran de verdad ser el pueblo elegido.

Antes, al finalizar la guerra, tres grandes potencias, se repartieron el mundo, hoy, son más las que aspiran a la repartición. En fin, los despojos de unos son las que hacen las supuestas cualidades o virtudes de los otros.

El occidente bajo el ícono de un crucificado que muere por redimir al mundo es sólo una imagen que no redime a nadie, pero sirve como pretexto para que la gente se llame a calma frente a los latrocinios a los que se la somete.

¿Comencé a preguntarme entonces en qué clase de mundo pensar?

La épica hacía pensar que el hombre es el animal de la guerra, un animal; yo sólo siento que difiero en mucho de un animal y, es más, siento al otro como un verdadero semejante.

No me pasa por la cabeza que otros deben morir por contrariar la causa de otros que apelan a verdades diferentes. Hay una lucha y no la obvio, los buenos contra los malos, pero nunca sé quiénes son los buenos.

En fin, mi estado de ánimo no es el mejor y lo peor es que incentiva el desaliento, lo cual no es bueno, pero qué decir… Lo peor es mentirse a sí mismo.

Cuando yo era un adolescente, aprovechaba las vacaciones para irme con una mochila al hombro a recorrer mi país y conocerlo, conocer la diversidad de su gente, de sus hábitos.

En algunas oportunidades crucé la frontera con Brasil, con Paraguay, con Chile y con Bolivia. Muchas veces lo hacía solo y habiendo rechazado el dinero que mi padre me quería dar para solventar las ocasionales necesidades. Otras con algún o algunos amigos, con Guillermo y Raúl, otra con Tadeo, también con mis primeras parejas, Adela, Ana, Carina.

Tal vez parezca ingenuo o incluso absurdo, pero cada incursión me revelaba algo de mí mismo o así lo creía. No sólo lo positivo sino lo negativo que, con todo lo inculcado, trataba, muchas veces sin lograrlo, de apartar para siempre.

En suma, cada viaje, cada libro que era la mejor manera de viajar, me hicieron renegar del tener y me hicieron persistir en el anarquismo que se había adueñado de mi vida, probablemente por ser una causa vencida.

Por supuesto, esta apelación a un modo de vida sería una imposibilidad total de no mediar la imaginación como predominante en mi vida. Como una reserva para potenciar un mundo por lo menos un poco mejor.

Por supuesto, no soy tan tonto como para no comprender el concepto ambiguo de esta palabra, puesto que puede entenderse como una actualidad oculta, depósito disimulado de una potencia indeterminada y que la imaginación que hace emerger esta reserva es a la vez benéfica y maléfica.

Si deseamos más allá de nuestra capacidad de obtener satisfacción, el origen de ese excedente es la imaginación, que determina el concepto de naturaleza o primitividad, y por tanto un imposible equilibrio entre la reserva y el deseo, imposible ya que el deseo despierta y emerge de su reserva por la imaginación que rompe el equilibrio.

Quizá el mejor ejemplo lo den nuestros sueños, que no solo emergen como no realizados, como puro deseo, como siendo lo que no es…

Yo soñaba cada noviembre al terminar las clases con salir al afuera; quizá, con una palabra de Bergson, a lo abierto, incluso desprovisto del sostén con que mi padre quería protegerme porque el mundo de mi juventud no se había ensañado con la gente, de la manera en que lo hace hoy.

Yo, seguidor de Heráclito, me acepto como el mismo y como otro, al mismo tiempo, pero mis sueños han cambiado.

Antes de cada salida, mis sueños ansiosos me mostraban un camino que me conducían a las cataratas de Misiones, a los lagos del sur y, por supuesto, el mismo sol, la misma luna, para todo el que quiera mirar hacia el cielo…

Hoy sueño con un camino descendente poblado de gente ultrajada, como muertos vivos, sombras que vagan sin sentido en un despiadado desierto, desprovistos de árboles y arroyos donde saciar la sed. Muchos son arrepentidos.

Me pregunto: ¿De qué…? Me despierto sobresaltado y al rato me digo: Tal vez en creer en la humanidad de una motosierra…