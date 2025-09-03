Un vasto arco de gremios, organizaciones estudiantiles, sociales y políticas expresarán esta tarde su rechazo a la posición del frente Unidos en el gobierno provincial respecto de su política salarial y la imposición que ejerce en paritarias con el sector público. La forma será una marcha popular de antorchas, convocada para las 18.30 en la esquina del Cemar, Moreno y San Luis, para marchar y concentrarse en plaza San Martín, frente a la sede local de Gobernación.

"Esta jornada se enmarca en el plan de lucha votado por la Asamblea Provincial. Vamos a visibilizar el malestar de las trabajadoras y los trabajadores de la educación frente a las políticas de ajuste que lleva adelante el gobierno de la provincia", avisó Rodrigo Alonso, secretario general de Amsafé, durante una conferencia de prensa junto con Martín Lucero (Sadop), Elsa Rampallo (Siprus) y Roque Jaimes (Amsafé Rosario), algunas de las organizaciones que participan de la protesta.

Para el caso de los docentes, la caravana de hoy es uno de los hitos que componen el plan de lucha aprobado por las asambleas de Amsafé como respuesta al aumento salarial que impuso la Casa Gris de manera unilateral, 7 por ciento de incremento, escalonado en seis cuotas mensuales, y con un diferimiento de 60 días para el caso de los jubilados y jubiladas del gremio.

Lucero, por su parte, relacionó con una humorada esos incrementos salariales y el tema de las coimas en Discapacidad que complica al gobierno de los Milei: "Aumento de 1,5% en julio, aumento de 1,5% en agosto; total, 3%. Que no se entere Karina porque vuelve a 0", ironizó.

La protesta es más ancha que el reclamo de los trabajadores de la educación. Desde los profesionales sanitarios enrolados en Siprus, Elsa Rampallo mensuró la pérdida de poder adquisitivo de sus salarios en un 27 por ciento a lo largo del año. Esto, frente al aumento salarial que impuso el gobierno, le resulta una "respuesta ofensiva" por parte de la gestión Pullaro. La representante del gremio de profesionales de la salud empardó la situación del sistema sanitario en Santa Fe con el deterioro que propicia la desinversión de La Libertad Avanza a nivel nacional, fruto de un "ajuste cruel pese a la riqueza en recursos que tiene Santa Fe".

Alonso no limitó el malestar a la puja salarial. "Es que este gobierno ajusta en todos los frentes, el salario, las jubilaciones, las condiciones pedagógicas y laborales. Hablan de calidad educativa, pero con salarios de pobreza, con jubilados que cobran aumentos seis meses después, con escuelas sin condiciones edilicias, no hay calidad educativa posible", enumeró acerca de los reclamos del sector docente.

"Hoy un maestro o profesor está percibiendo $818.000, cuando la línea de pobreza ya está 300.000 pesos por encima. Los jubilados reciben un aumento de apenas $60.000 y recién lo van a terminar de cobrar en marzo del año que viene. Es una vergüenza", enfatizó el titular de Amsafé provincial.

El gremio docente lleva una cuenta de la erosión de sus ingresos parecida a la que manejan en Siprus. Según apuntó Alonso, entre diciembre 2023 y el mes de julio pasado, el poder adquisitivo del sector perdió 30%. "Solo en 2024 la pérdida fue del 23%. En el primer semestre de este año, con una inflación del 16%, los salarios crecieron apenas un 13%: los activos perdimos un 3% y los jubilados un 8%", enumeró Alonso.

Por todo eso, la consigna de la convocatoria es "Por trabajo, por salud y educación", y abraza a espacios diversos como la Intersindical Rosario, ATE Rosario, CTA Regional Rosario y CTA Autónoma, Federación Universitaria de Rosario, centros de estudiantes de la UNR, terciarios y secundarios, partidos de izquierda, Movimiento Evita, Ciudad Futura, Sindicato de Prensa Rosario, Centro Cultural La Toma, entre varios más.

"El gobierno tiene que dejar de mentir con los números –concluyó Alonso–. La realidad es que seguimos perdiendo contra la inflación, que seguimos por debajo de la línea de pobreza y que no hay inversión real en la escuela pública", concluyó.