Luego de décadas de lucha por conseguir la primera plaza para el barrio, los vecinos y vecinas de Villa Santa Rita van ahora por la concreción del segundo espacio verde en el barrio que este año dejó de ser el único sin plazas en la Ciudad de Buenos Aires. Anunciaron que la junta de la Comuna N°11 impulsará un proyecto propio para realizar el segundo espacio en un predio abandonado, en una mecánica similar a la que permitió realizar la primera plaza, ubicada en Álvarez Jonte al 3200.

El terreno apuntado está ubicado en Emilio Lamarca al 1702, justo en la esquina de la calle San Blas, y ya había sido detectado por los propios vecinos y vecinas como uno de los posibles lugares para realizar una nueva plaza. El lugar está en desuso y actualmente en venta, por lo que podría ser comprado por el Estado a través de una ley que habilitara su proceso de expropiación, como ocurrió con la primera plaza del barrio, inaugurada en abril de este año.

En un comunicado, los vecinos y vecinas organizados en el colectivo Una plaza para Santa Rita informaron ahora que la posibilidad de transformar el predio de Lamarca en espacio verde contará con el impulso de la junta. Es que en una reunión realizada la semana pasada se concretó el apoyo por unanimidad de todos los comuneros a un proyecto de ley a presentar en la Legislatura. El colectivo destacó en este sentido que "no es habitual que una Junta Comunal por unanimidad abrace un pedido vecinal y lo transforme en un proyecto de ley", y celebró que la decisión de la Junta Comunal "marca otro hito en nuestro reclamo".

Los vecinos y vecinas tienen presentado en paralelo otro proyecto de ley que busca convertir en plaza otros dos predios además del de Emilio Lamarca: uno en Concordia al 1500 y otro en Nazca al 1500, donde la semana pasada realizaron una juntada de firmas para darle impulso al proyecto. Todos los lotes apuntados tienen un tamaño de pequeño a medio, por lo que desde el colectivo advierten que sólo con la concreción de todos los espacios verdes el barrio podría alcanzar los 5 mil metros cuadrados, "que es la medida mínima para hablar oficialmente de plaza".







