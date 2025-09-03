El presidente de la Convención Constituyente de Santa Fe, Felipe Michlig (UCR), pidió disculpas públicas tras el exabrupto que lanzó contra el convencional libertario Nicolás Mayoraz al término de la maratónica sesión del lunes, cuando se aprobaron los cambios al régimen municipal. Al cierre del debate, un micrófono abierto dejó escapar la frase de Michlig que encendió la polémica: “Lo voy a cagar a trompadas a este tipo”, en alusión a Mayoraz, con quien había protagonizado varios cruces a lo largo de la jornada. Ayer, el legislador radical difundió un comunicado en el que reconoció el error y pidió “las disculpas del caso por un comentario vertido al término de la sesión plenaria”, señaló Michlig.
