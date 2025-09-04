Mientras la Cámara de Senadores debatía el rechazo al veto de Javier Milei a la Emergencia en discapacidad, que finalmente aprobó, el legislador de Unión por la Patria por Chubut, Carlos Linares, aseguró que la presión social logró torcer voluntades.

"Esto hoy pasa por la presión que hubo de la gente. Hubo una presión colectiva que hizo que senadores del oficialismo tuvieran que recapacitar", declaró Linares en la 750, poco antes de conocerse el resultado final en el Senado.

El legislador opositor consideró además que el nuevo revés para el gobierno es el "final de una historia de ajuste", porque a un año y ocho meses de asumir Milei tiene su imagen muy debilitada.

"Les da vergüenza hasta a ellos mismos defender a este gobierno porque se metieron con los jubilados, con las universidades, con la discapacidad", lamentó Linares en En el ojo de la tormenta.

Y concluyó: "Esto es un tema humano, a mí me toca en primera persona, yo tengo un sobrino con discapacidad, ceguera, que gracias a este país y a los estados presentes hoy es abogado. Hay cosas para mejorar, nosotros en las gestiones anteriores hicimos mal las cosas, seguramente, mucho para corregir, pero me parece que este no es el método".

Veintinueve legisladores se anotaron para disertar y fijar su posición contraria al veto del Presidente. Mientras, afuera del Congreso, cientos de personas se manifestaban contra el recorte de pensiones para personas con discapacidad.