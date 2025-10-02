El Tribunal Oral N°4 de Avellaneda escuchó este jueves los pedidos de pena contra Juan Alberto García Tonzo, el expolicía bonaerense hallado culpable del homicidio de Bastián Escalante, el niño de diez años asesinado en julio de 2024 en Wilde. Los pedidos de prisión fueron desde los 25 a los 35 años de cárcel.

La fiscal Mariela Montero solicitó una condena de 25 años de cárcel y remarcó la falta de empatía del acusado. Desde la Comisión Provincial por la Memoria, representada por Augusto Infante, se reclamó una pena de 33 años y se pidió que el Estado garantice la atención médica y psicológica de los padres y hermanas de la víctima. Por su parte, el abogado de la familia, Franco Laudani, exigió la pena de 35 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

García Tonzo podría recibir hasta 35 años de prisión por el homicidio de Bastián.





En este contexto, García Tonzo sostuvo: “Estoy arrepentido, nada más. Si pudiera retroceder el tiempo, me hubiese gustado que hubiera sido yo”.

Durante la audiencia, los familiares de Bastián expusieron el impacto del crimen en su vida cotidiana. Alejandro, su padre, describió cómo la casa pasó “de la felicidad al silencio” y contó que sostiene a su familia como puede, ya que su pareja se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico. También hablaron las tías del niño, que dieron cuenta del estado de salud de la madre y del dolor que atraviesan desde el hecho.

El hecho ocurrió el 10 de julio de 2024. García Tonzo disparó su arma reglamentaria durante un intento de robo contra él, pese a que los sospechosos huían de espaldas. En ese momento, Johana, la madre de Bastián, y el niño regresaban a su casa en bicicleta. Uno de los disparos impactó en el cuello del menor, que murió al día siguiente en el hospital.

El próximo miércoles la jueza María Angélica Sayago del Castillo dará a conocer el veredicto, tras un proceso que ya dejó en claro la responsabilidad penal del expolicía.

Seguí leyendo: